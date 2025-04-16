Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира по шахматам

Девятая партия матча завершилась вничью, после чего счет в противостоянии из 12 партий с классическим контролем времени стал 6,5:2,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Первые шесть партий прошли в Шанхае, затем спортсменки соревновались в Чунцине. Призовой фонд матча за шахматную корону составил 500 тысяч евро.
34-летняя Цзюй Вэньцзюнь является обладательницей шахматной короны с 2018 года, когда победила Тань Чжунъи. Позднее шахматистка защитила звание чемпионки мира в матчах против россиянок Екатерины Лагно (2018) и Александры Горячкиной (2020), а также против китаянки Лэй Тинцзе (2023). Тань Чжунъи становилась чемпионкой мира в 2017 году.
Цзюй Вэньцзюнь — 17-я чемпионка мира по шахматам. Ранее мировой шахматной короной владели несколько отечественных шахматисток. Первой чемпионкой мира стала уроженка Российской империи Вера Менчик, далее титулом владели советские шахматистки Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нонна Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе. Под российским флагом чемпионкой мира с 2008-го по 2010 год была Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию.