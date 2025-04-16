Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира по шахматам

Девятая партия матча завершилась вничью, после чего счет в противостоянии из 12 партий с классическим контролем времени стал 6,5:2,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Первые шесть партий прошли в Шанхае, затем спортсменки соревновались в Чунцине. Призовой фонд матча за шахматную корону составил 500 тысяч евро.