Все официальные чемпионы мира по шахматам: часть два

Норвежец Магнус Карлсен досрочно стал чемпионом, обыграв Ананда в десятой партии матча за титул в 2013 году. Карлсен стал рекордсменом ФИДЕ, возглавив рейтинг в 17 лет. В том же 2013 году журнал Time включил норвежца в список «100 самых влиятельных людей в мире» в категории «Титаны». В 2021 году Карслен обыграл россиянина Яна Непомнящего, защитив титул в очередной раз. Спустя два года он заявил, что не будет проводить матч с Непомнящим и был лишен звания.