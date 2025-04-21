Роберт Фишер (1972—1975)
Американский шахматист Роберт Фишер выиграл титул чемпиона мира в матче против Спасского в Рейкьявике в 1972 году. После этого он перестал выступать на официальных турнирах. В 1975 году Фишер захотел провести матч за звание чемпиона мира на своих условиях, которые ФИДЕ сочла неприемлемыми и лишила американца титула.
Анатолий Карпов (1975—1985)
Советский и российский шахматист Анатолий Карпов стал чемпионом мира после победы на турнире претендентов из-за отказа Фишера играть по правилам ФИДЕ. После смерти Бориса Спасского в 2025 году 73-летний Карпов стал старейшим среди чемпионов мира.
Гарри Каспаров* (1985—2000),
*признан Минюстом иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Советский и российский шахматист Гарри Каспаров (признан Минюстом иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал самым молодым чемпионом мира в 1985 году в возрасте 22 лет и 6 месяцев. Их противостояние с Карповым длилось с середины 1980-х до начала 1990-х годов. Они провели пять матчей за титул — больше, чем любая пара шахматистов. ФИДЕ лишила россиянина звания чемпиона мира в 1993 году, когда он создал конкурирующую организацию — Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША).
Владимир Крамник (2000—2007)
Российский шахматист Владимир Крамник в 2000 году обыграл Гарри Каспарова (признан Минюстом иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Позднее он смог защитить титул в матче с Петером Леко. Также Крамник обыграл чемпиона мира по версии ФИДЕ Веселина Топалова, став абсолютным победителем первенства мира.
Вишванатан Ананд (2007—2013)
Индийский шахматист Вишванатан Ананд был чемпионом мира по версии ФИДЕ с 2000-го по 2002-й год. Позднее он стал 15-м чемпионом мира, опередив Крамника на соревнованиях, которые проводились в форме двухкругового супертурнира XXI категории. Ананд — единственный, кто смог завоевать титул чемпиона мира в соревнованиях по трем форматам: нокаут-система, круговой турнир и матч с претендентом.
Магнус Карлсен (2013—2023)
Норвежец Магнус Карлсен досрочно стал чемпионом, обыграв Ананда в десятой партии матча за титул в 2013 году. Карлсен стал рекордсменом ФИДЕ, возглавив рейтинг в 17 лет. В том же 2013 году журнал Time включил норвежца в список «100 самых влиятельных людей в мире» в категории «Титаны». В 2021 году Карслен обыграл россиянина Яна Непомнящего, защитив титул в очередной раз. Спустя два года он заявил, что не будет проводить матч с Непомнящим и был лишен звания.
Дин Лижэнь (2023—2024)
Китайский шахматист Дин Лижэнь получил право сразится за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим после того, как Магнус Карлсен отказался защищать титул. Лижэнь обыграл Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира. Позднее он потерпел несколько поражений, вылетел из топ-20 рейтинга ФИДЕ и не смог защитить титул чемпиона мира.
Гукеш Доммараджу (2024 — н.в.)
Индийский шахматист Гукеш Доммараджу одержал победу над китайцем Дин Лижэнем в 14‑й партии матча за звание чемпиона мира, прошедшего в Сингапуре в 2024 году. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Ананда. Также Доммараджу в возрасте 18 лет и 6 месяцев, стал самым молодым чемпионом мира по классическим шахматам. Ранее самым молодым чемпионом мира был Гарри Каспаров (признан Минюстом иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Гукеш Доммараджу завоевал право участия в матче за титул чемпиона мира, победив в апреле 2024 года в Торонто на турнире претендентов. Молодой гроссмейстер обошел в турнирной таблице американца Хикару Накамуру и Яна Непомнящего, занявших второе и третье места соответственно.