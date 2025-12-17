Карлсен заявил, что победил россиянина Грищука грязным приемом

«Это был грязный прием. Но иначе я не попал бы в призы. Мне бы очень хотелось победить благодаря хорошей технике, а не за счет флаггинга, но таковы правила игры — мы играем в блиц без добавления времени. Да, фантастических ощущений это не принесло, но что приятно — так это победить в турнире. Мне должно быть стыдно. Ну, мне немного стыдно, но не слишком. Думаю, это часть игры. Мне нравится выигрывать, особенно когда я не заслужил победу», — сказал Карлсен на стриме после завершения партии.