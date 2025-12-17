Ричмонд
Карлсен заявил, что победил россиянина Грищука грязным приемом

Накануне экс-чемпион мира из Норвегии выиграл «Титульный вторник» благодаря победе над россиянином Александром Грищуком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен победил россиянина, потому что у того кончилось время на ход. В шахматах такая победа называется «срубить флаг». Карлсен победил, хотя у россиянина было преимущество в две пешки.

Флаггингом называют выигрыш партии по времени и различные приемы, которые позволяют это сделать. Флаг — наследие эпохи механических шахматных часов, у которых в цейтноте флаги поднимались, а по истечении времени — падали.

«Это был грязный прием. Но иначе я не попал бы в призы. Мне бы очень хотелось победить благодаря хорошей технике, а не за счет флаггинга, но таковы правила игры — мы играем в блиц без добавления времени. Да, фантастических ощущений это не принесло, но что приятно — так это победить в турнире. Мне должно быть стыдно. Ну, мне немного стыдно, но не слишком. Думаю, это часть игры. Мне нравится выигрывать, особенно когда я не заслужил победу», — сказал Карлсен на стриме после завершения партии.

Магнус Карлсен выиграл турнир, набрав 9,5 очка в 11 партиях, Грищук занял пятое место (8,5). За победу норвежец получил 1 тысячу долларов призовых, россиянину досталось 150 долларов.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.