Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения

Карякин попал в обновленный рейтинг FIDE 28 февраля, в нем он располагался на 10-м месте. В активе спортсмена было 2 750 очков. 36-летний Карякин отсутствовал в рейтинге с лета 2024 года.
Согласно регламенту FIDE, шахматист убирается из рейтинга, если на протяжении года не участвует в матчах с классическим контролем времени. В феврале 2023 года Карякина исключали из рейтинга, он вернулся в него спустя три месяца, после того как в составе сборной Московской области выступил на командном чемпионате России в Сочи. В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также участвовал на турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.
Лидером мирового рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, вторым идет американец Хикару Накамура, третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана.
В 2016 году Сергей Карякин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).