День в истории: 9 мая 1958 года Михаил Ботвинник вернул себе звание чемпиона мира

Это событие стало одной из ключевых вех в истории советской шахматной школы и всей мировой шахматной короны.
Матч проходил с 4 марта по 9 мая 1958 года и состоял из 24 партий. По правилам того времени, при счете 12:12 чемпион сохранял звание, поэтому Смыслову нужно было побеждать, а Ботвиннику было достаточно удержать минимальное преимущество. В итоге Ботвинник сумел провести матч очень собранно и выиграл семь партий при пяти поражениях и одиннадцати ничьих.
Для Ботвинника этот успех стал особенно важным, потому что он не просто вернул титул, а показал редкую для шахмат того времени способность возвращаться на вершину после потери короны. Ранее он уже был чемпионом мира с 1948 по 1957 год года, а победа над Смысловым вновь закрепила за ним статус сильнейшего шахматиста планеты. В дальнейшем Ботвинник еще раз потерял и снова вернул титул, став единственным шахматистом, дважды возвращавшим себе звание чемпиона мира.
Эта победа укрепила и без того огромный авторитет Ботвинника в СССР и за его пределами. Он воспринимался не только как выдающийся игрок, но и как архитектор советской шахматной системы, которая десятилетиями воспитывала чемпионов мирового уровня.