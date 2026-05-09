День в истории: 9 мая 1958 года Михаил Ботвинник вернул себе звание чемпиона мира

Для Ботвинника этот успех стал особенно важным, потому что он не просто вернул титул, а показал редкую для шахмат того времени способность возвращаться на вершину после потери короны. Ранее он уже был чемпионом мира с 1948 по 1957 год года, а победа над Смысловым вновь закрепила за ним статус сильнейшего шахматиста планеты. В дальнейшем Ботвинник еще раз потерял и снова вернул титул, став единственным шахматистом, дважды возвращавшим себе звание чемпиона мира.