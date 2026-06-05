Песков в студии VK Видео: шахматы — учитель жизни

«Шахматы — это игра, где правила напоминают правила жизни. Надо также просчитывать ходы, надо также идти на риск. Надо понимать, что этот риск должен быть умеренным, потому что чрезмерного риска твой противник тебе не простит», — объяснил Песков.
Он привел убедительный аргумент в пользу массового обучения детей шахматам. «Вы никогда не найдете наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве. Они не становятся наркоманами. Они не подвержены этому злу, которое есть в мире. Это загадка, почему так происходит, но это действительно так», — заявил пресс-секретарь.
Подводя итог, Песков назвал шахматную доску «учителем жизни» и выразил надежду, что по всей России этот вид спорта станет обязательной частью школьной программы. «Многие регионы в нашей стране уже взяли это в практику, и я надеюсь, что все регионы перейдут на то, чтобы шахматы сделать частью программы обучения», — заключил он.