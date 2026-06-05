Песков в студии VK Видео: шахматы — учитель жизни

Он привел убедительный аргумент в пользу массового обучения детей шахматам. «Вы никогда не найдете наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве. Они не становятся наркоманами. Они не подвержены этому злу, которое есть в мире. Это загадка, почему так происходит, но это действительно так», — заявил пресс-секретарь.