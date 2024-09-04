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Team Spirit выиграла свой первый матч на The International 2024

Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 успешно стартовал на чемпионате мира The International 2024.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Групповой этап The International 2024 по Dota 2 проходит 4 и 5 сентября. Победители подгрупп смогут выбрать себе соперника по следующему этапу — там определится, попадет ли команда в верхнюю или нижнюю сетку плей-офф.

Дебютная серия групповой стадии против beastcoast из Перу завершилась со счетом 2:0 в пользу Team Spirit.

В первой игре перуанский коллектив захватил преимущество на линиях и лидировал более 20 минут, но Team Spirit смогли совершить камбэк и в лейте оказались сильнее. Вторая же карта прошла намного спокойнее для «драконов», и пятерка Ярослава Miposhka Кузнецова заработала два очка.

The International 2024 проходит в Копенгагене и завершится 15 сентября.

В прошлом году Team Spirit победили в финале Gaimin Gladiators. Победители получили призовые в размере 1 414 623 долларов.