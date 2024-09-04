Team Spirit выиграла свой первый матч на The International 2024

В первой игре перуанский коллектив захватил преимущество на линиях и лидировал более 20 минут, но Team Spirit смогли совершить камбэк и в лейте оказались сильнее. Вторая же карта прошла намного спокойнее для «драконов», и пятерка Ярослава Miposhka Кузнецова заработала два очка.