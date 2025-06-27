220 кликов за 30 сек: Минспорт назвал нормативы для киберспорта

Для получения квалификации нужно уложиться в следующие нормативы: бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания от пола и другие. Российским киберспортсменам мужского пола нужно 43 раза отжаться от пола, 51 раз за минуту сделать упражнение на пресс и пробежать дистанцию в 60 метров максимум за 7,9 секунды.