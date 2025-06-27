220 кликов за 30 сек: Минспорт назвал нормативы для киберспорта

Новый документ был подготовлен вместо двух предыдущих, которые не были приняты.
Нормативы разделены на общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку. Для подтверждения квалификации киберспортсмену нужно будет сдать нормативы по бегу на 30 метров, челночному бегу, гибкости, отжиманиям от пола и подъему туловища. Все это входит в раздел общая физическая подготовка.
В нормативы по специальной физической подготовке входят: выполнение клик-теста «ведущей рукой» и теста на оценку зрительно-моторной реакции на световые сигналы. В клик-тесте киберспортсмену за 30 секунд нужно нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз, в случае начального этапа и 220 раз для этапа высшего спортивного мастерства. Для девушек этот норматив составляет 180 кликов и 210 соответственно.
Для получения квалификации нужно уложиться в следующие нормативы: бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек), челночный бег по три подхода на 10 метров, отжимания от пола и другие. Российским киберспортсменам мужского пола нужно 43 раза отжаться от пола, 51 раз за минуту сделать упражнение на пресс и пробежать дистанцию в 60 метров максимум за 7,9 секунды.
Отмечается, что участники рынка не возражают против таких спортивных нормативов, но просят внести коррективы.
— Например, в документе отсутствует разделение на дисциплины, а в описании оборудования и инвентаря нет программного обеспечения (видеоигр и др.). Также в оборудовании по дисциплине «симулятор» присутствует только «пульт дистанционного управления дронами. В то время как в правилах вида спорта “компьютерный спорт” данная дисциплина представлена 66 видами программ», — приводит слова заведующей кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елены Скаржинской «Коммерсантъ».