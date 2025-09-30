Челночный бег: техника, нормативы и как улучшить результат

Челночный бег — это контрольное упражнение из арсенала физической подготовки. В легкой атлетике его нет как отдельной соревновательной дисциплины, но он широко используется в тренировках и тестах школьников, спортсменов и сотрудников силовых ведомств. Свое название тест получил из-за сходства с механикой движения ткацкого челнока.