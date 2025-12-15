Ричмонд
77-летняя россиянка получила международную премию по киберспорту

Российская стримерша Ольга Страхова, известная как «бабушка Ольга», стала обладательницей международной киберспортивной награды NymN's New Year Show, сообщает пресс-служба премии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Объявление итогов международной премии прошло 14 декабря.

77-летняя Ольга стала лауреатом в номинации «Лучший игровой момент года». Во время стриминга игры Counter Strike 2, оставшись на карте последней из своей команды, бабушка Ольга сделала «эйс», победив пятерых игроков команды соперника. Видео с этим моментом разлетелось по мировым соцсетям.

Бабушка Ольга начала свою карьеру стримера в 2021 году, после того, как внук подарил ей смартфон. За несколько лет средний онлайн на трансляциях Ольги Страховой вырос до 450 человек, а база подписчиков на платформе Twitch превышает 245 тыс. человек.