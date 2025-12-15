77-летняя россиянка получила международную премию по киберспорту

Бабушка Ольга начала свою карьеру стримера в 2021 году, после того, как внук подарил ей смартфон. За несколько лет средний онлайн на трансляциях Ольги Страховой вырос до 450 человек, а база подписчиков на платформе Twitch превышает 245 тыс. человек.