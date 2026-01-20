Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд

Как сообщают организаторы турнира в пресс-релизе, призовой фонд Кубка мира по киберспорту в 2026 году составит рекордные 75 млн долларов.
Чемпионат мира пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 6 июля по 23 августа 2026 года. Участниками станут более 2000 киберспортсменов и 200 клубов из более, чем 100 стран, в том числе и России. В 24 дисциплинах проведут 25 турниров.
В 2026 году в рамках EWC Club Championship будут распределены 30 миллионов долларов между 24 лучшими командами, а это на 3 млн доллавров больше, чем в прошлом году. Клуб-победитель получит 7 миллионов.
Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит 39 миллионов долларов. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков.
Известен также список игр, которые вошли в линейку спортивных дисциплин: шахматы, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Tekken 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.