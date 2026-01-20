Призовой фонд Кубка мира по киберспорту побил рекорд

Чемпионат мира пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 6 июля по 23 августа 2026 года. Участниками станут более 2000 киберспортсменов и 200 клубов из более, чем 100 стран, в том числе и России. В 24 дисциплинах проведут 25 турниров.