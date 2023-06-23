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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда «Астана» представила новую форму на «Тур де Франс»

Astana Qazaqstan Team представила новый дизайн веломайки, в которой гонщики будут выступать на «Тур де Франс-2023», сообщает пресс-служба команды.

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Источник: пресс-служба «Астаны»

«Графика, используемая в уникальном дизайне, соединяет в себе силу минералов, драгоценных камней и полезных ископаемых, которыми богата земля Казахстана. Неповторимое очарование рисунка, похожего на прожилки минеральных камней, исходит от цветовой близости с голубизной неба и золотом солнца, а также с элементами флага Казахстана. Веломайка, в которой команда Astana Qazaqstan Team выступит на “Тур де Франс”, позволяет подчеркнуть природные богатства, которыми славится Казахстан», — написано на сайте команды.

«Тур де Франс-2023» начнется в Бильбао 1 июля, а завершится финальным этапом на Елисейских полях в Париже 23 июля.

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