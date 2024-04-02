Велогонщик спас лошадь от столкновения с пелотоном: видео
Бельгийский велогонщик Ларс Дэниелс во время гонки Arden Challenge спас лошадь от столкновения с пелотоном.
Бельгийский велогонщик Ларс Дэниелс во время гонки Arden Challenge спас лошадь от столкновения с пелотоном.
Гонка проходила с 27 по 31 марта в провинции Люксембург в южной части Бельгии. Животное с седлом появилось на одном из участков маршрута первого этапа и побежало вместе с гоночным пелотоном. Оставаясь на велосипеде, 23-летний велогонщик решил схватить лошадь за узду и попытался увести его в сторону, иначе она могла столкнуться с кем-то из гонщиков или с машиной сопровождения.
«Я думал, как решить проблему? Если лошадь продолжит скакать и вбежит в гущу пелотона или окажется сбита техмашиной, ущерб будет неимоверен. Я решил ехать рядом с ней, успокоить ее. Я схватил поводья и ударил по тормозам, чтобы остановить ее. Вскоре подъехал полицейский на мотоцикле и сказал, что он возьмет на себя управление», — сказал Дэниэлс.
Велогонщик рассказал, что в детстве посещал школу верховой езды и имеет определенный опыт обращения с лошадьми, который и позволил ему спасти животное от возможных неприятностей.
Инцидент произошел менее чем за 10 км до финиша первого этапа гонки. Из-за лошади Дэниелс отстал от пелотона и финишировал на 93-м месте среди 162 гонщиков, проиграв победителю более чем три минуты. На последующих этапах он сумел сократить отставание в генеральной классификации и закончил финальный этап в десятке лучших.