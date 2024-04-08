Чемпион России по велоспорту Цатевич умер на 35-м году жизни

Причины смерти Цатевича не уточняются.

Алексей Цатевич был воспитанником СШОР по велоспорту «Велогор», а затем уфимского Центра олимпийской подготовки «Агидель». Он выступал за команды мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело». Гонщик дважды участвовал в многодневной велогонке «Джиро д'Италия».

В 2011 году Цатевич выиграл чемпионат России в гонке «критериум», занимал призовые места на этапах Кубка мира. В 2013 году он выиграл однодневную велогонку «Ле-Самын» в Бельгии.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича», — говорится в сообщении на странице организации в VK.