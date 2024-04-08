Чемпион России по велоспорту Цатевич умер на 35-м году жизни
Бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич умер в возрасте 34 лет, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Причины смерти Цатевича не уточняются.
Алексей Цатевич был воспитанником СШОР по велоспорту «Велогор», а затем уфимского Центра олимпийской подготовки «Агидель». Он выступал за команды мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело». Гонщик дважды участвовал в многодневной велогонке «Джиро д'Италия».
В 2011 году Цатевич выиграл чемпионат России в гонке «критериум», занимал призовые места на этапах Кубка мира. В 2013 году он выиграл однодневную велогонку «Ле-Самын» в Бельгии.
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича», — говорится в сообщении на странице организации в VK.
После завершения карьеры велогонщика Цатевич играл на позиции нападающего за хоккейную команду «Метеор» из Верхней Пышмы, которая выступала в Ночной хоккейной лиге.