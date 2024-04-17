Более 120 участников не смогли завершить велогонку «Флеш Валонь»
Погода внесла свои коррективы во время проведения классической шоссейной велогонки.
Погода внесла свои коррективы во время проведения классической шоссейной велогонки.
Более 120 велогонщиков, включая россиянина Александра Власова из команды Bora-Hansgrohe, не смогли финишировать в однодневной гонке «Флеш Валонь» в Бельгии из-за погодных условий.
Победителем заезда, протяженность которого составила 199 км, стал валлиец Стивен Уильямс из команды Israel — Premier Tech. Он прошел дистанцию за 4 часа 40 минут 24 секунды. Второе место занял француз Кевин Воклен (Arkеa — B&B Hotels). Третьим к финишу пришел бельгиец Максим Ван Жильс из команды Lotto-Dstny.
Во время заезда спортсмены столкнулись с ливнем, градом и снегом. Некоторым потребовалась утепленная форма и перчатки. Большая часть велогонщиков были вынуждены сойти. Финишировать смогли 44 участника.
«Флеш Валонь» — ежегодная классическая шоссейная велогонка, проходящая по дорогам бельгийского региона Валлония. Впервые состоялась в 1936 году. За всю историю велогонщикам из России лишь трижды удавалось попасть в число призеров классической однодневной гонки «Флеш Валонь». В 1994 и 1995 годах третьим к финишу приходил Евгений Берзин, а в 2022 году — упоминавшийся выше Александр Власов.