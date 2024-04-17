Более 120 участников не смогли завершить велогонку «Флеш Валонь»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241199" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более 120 велогонщиков, включая россиянина Александра Власова из команды Bora-Hansgrohe, не смогли финишировать в однодневной гонке «Флеш Валонь» в Бельгии из-за погодных условий.

Победителем заезда, протяженность которого составила 199 км, стал валлиец Стивен Уильямс из команды Israel — Premier Tech. Он прошел дистанцию за 4 часа 40 минут 24 секунды. Второе место занял француз Кевин Воклен (Arkеa — B&B Hotels). Третьим к финишу пришел бельгиец Максим Ван Жильс из команды Lotto-Dstny.

Во время заезда спортсмены столкнулись с ливнем, градом и снегом. Некоторым потребовалась утепленная форма и перчатки. Большая часть велогонщиков были вынуждены сойти. Финишировать смогли 44 участника.