1 июня в рамках спортивных игр ПМЭФ пройдет турнир по гольфу и стартует велогонка «Золото Ладоги»

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup пройдет на поле Московского городского гольф клуба. Он был основан в 1987 году легендарным шведским хоккеистом Свеном Тумбой-Йоханссоном и стал первым гольф клубом в России.
Спортсмены пройдут девять лунок. Формат турнира — индивидуальный строук-плэй с учетом гандикапа. Гости примут участие в мастер-классах и попробуют самостоятельно загнать шар в лунку.
Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» дебютирует в программе ПМЭФ. С 1 июня по 8 июня спортсмены проедут более 1000 км по дорогам Ленинградской области и Республики Карелии. А заключительный этап состоится в Санкт-Петербурге в последний день работы Форума.
Велогонка даст возможность Карелии и Ленинградской области показать природные красоты регионов и рассказать о себе большой аудитории. «Золото Ладоги» состоится во второй раз, в первой гонке приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ОАЭ.