Побит рекорд «Тур де Франс» по числу побед на этапах
Гонщик казахстанской команды Astana-Qazaqstan побил рекорд легендарного Эдди Меркса.
Гонщик казахстанской команды Astana-Qazaqstan побил рекорд легендарного Эдди Меркса.
39-летний британский велогонщик Марк Кавендиш побил рекорд по победам на этапах престижной многодневки «Тур де Франс».
3 июля выиграл пятый этап многодневки между городами Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба. Для Кавендиша эта победа стала 35-й в карьере на этапах «Тур де Франс», он побил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса, пятикратного победителя генеральной классификации «Тур де Франс».
Свою последнюю победу на этапах «Тур де Франс» Эдди Меркс одержал в 1974 году. Таким образом, Кавендиш побил рекорд, который держался на протяжении 50 лет.
«Тур де Франс» проходит в 111-й раз. Гонка входит в программу Гранд-тура — самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте вместе с «Джиро д'Италия» и «Вуэльтой». Последние два года «Тур де Франс» выигрывал датчанин Йонас Вингегор.