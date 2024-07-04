Побит рекорд «Тур де Франс» по числу побед на этапах

39-летний британский велогонщик Марк Кавендиш побил рекорд по победам на этапах престижной многодневки «Тур де Франс».

3 июля выиграл пятый этап многодневки между городами Сен-Жан-де-Морьен и Сен-Вюльба. Для Кавендиша эта победа стала 35-й в карьере на этапах «Тур де Франс», он побил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса, пятикратного победителя генеральной классификации «Тур де Франс».

Свою последнюю победу на этапах «Тур де Франс» Эдди Меркс одержал в 1974 году. Таким образом, Кавендиш побил рекорд, который держался на протяжении 50 лет.