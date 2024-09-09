Примож Роглич установил рекорд по победам на «Вуэльте»

«Приятно стать обладателем рекорда по количеству побед на “Вуэльте”. Сегодня было тяжело, но все прошло хорошо, и я счастлив. У меня нет слов, невероятно, что гонщики Словении выиграли все три Гранд-тура в 2024 году. Это потребовало огромных жертв, и не только от меня, но и от моей семьи и окружения», — сказал Роглич после окончания 21-го этапа «Вуэльты».