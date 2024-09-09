Примож Роглич установил рекорд по победам на «Вуэльте»

34-летний Роглич, выступающий за команду Red Bull Bora Hansgrohe, проехал 21 этап за 85 часов 49 минут и 18 секунд. Второе место в общем зачете занял австралиец Бен О'Коннор из команды Decathlon AG2R La Mondiale Team. Третьим стал испанец Энрик Мас из Movistar Team.
«Приятно стать обладателем рекорда по количеству побед на “Вуэльте”. Сегодня было тяжело, но все прошло хорошо, и я счастлив. У меня нет слов, невероятно, что гонщики Словении выиграли все три Гранд-тура в 2024 году. Это потребовало огромных жертв, и не только от меня, но и от моей семьи и окружения», — сказал Роглич после окончания 21-го этапа «Вуэльты».
Напомним, ранее победителем «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» стал словенец Тадей Погачар.
Для Роглича эта победа стала четвертой в карьере, ранее он побеждал в общем зачете «Вуэльты» в 2019, 2020 и 2021 годах. Никто кроме Роглича не побеждал на этой веломногодневке чаще, сообщается на официальном сайте «Вуэльты».
Напомним, что в команде Red Bull Bora Hansgrohe выступает российский гонщик Александр Власов, который вошел в топ-20 общего зачета «Вуэльты». 28-летний Власов выступает за Red Bull Bora Hansgrohe с 2022 года. В том же году он стал пятым в генеральной классификации «Тур де Франс», а также выиграл многодневки «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсии».