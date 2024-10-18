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Экс-россиянин Яковлев стал серебряным призером ЧМ по велотреку

Выступающий за Израиль спортсмен занял второе место в дисциплине кейрин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Tim de Waele/Getty Images

Бывший российский спортсмен Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира по велотреку 2024 года. Победил в кейрине японец Кенто Ямасаки.

Михаил Яковлев в финальной гонке за счет финишного ускорения вырвал второе место, хотя долго шел четвертым-пятым. По пути к финалу Яковлев выиграл заезды на всех стадиях: первый раунд, четвертьфинал и полуфинал — в этом заезде четвертым финишировал трехкратный олимпийский чемпион Игр в Париже Харри Лаврейсен из Нидерландов.

24-летний Яковлев родился в Москве. В 2021 году иммигрировал в Израиль вместе с родителями и бабушкой. В этом же году он занял третье место в кейрине на чемпионате мира по велотреку.