Экс-россиянин Яковлев стал серебряным призером ЧМ по велотреку

Бывший российский спортсмен Михаил Яковлев стал серебряным призером чемпионата мира по велотреку 2024 года. Победил в кейрине японец Кенто Ямасаки.
Михаил Яковлев в финальной гонке за счет финишного ускорения вырвал второе место, хотя долго шел четвертым-пятым. По пути к финалу Яковлев выиграл заезды на всех стадиях: первый раунд, четвертьфинал и полуфинал — в этом заезде четвертым финишировал трехкратный олимпийский чемпион Игр в Париже Харри Лаврейсен из Нидерландов.
24-летний Яковлев родился в Москве. В 2021 году иммигрировал в Израиль вместе с родителями и бабушкой. В этом же году он занял третье место в кейрине на чемпионате мира по велотреку.