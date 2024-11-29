Выборы главы Федерации велоспорта России затянулись на 7 часов

Юрий Кучерявый в 1988 году он стал заслуженным тренером РСФСР, с 1990 по 1994 год являлся главным тренером сборной России по шоссейному велоспорту. Под его руководством российские велогонщики готовились к Олимпийским играм 2004 года, на которых завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Является пятикратным чемпионом СССР в гонках на шоссе и на треке.