Выборы главы Федерации велоспорта России затянулись на 7 часов

Отчетно-выборная конференция ФВСР начала работу в 11 часов утра. Итоги выборов были подведены лишь около 18 часов. За Юрия Кучерявого проголосовало большинство делегатов отчетно‑выборной конференции, которая проходит в Москве. В первом туре ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов, во втором победитель определился принципом простого большинства.
Генеральный директор ФВСР Кучерявый обошел действующего президента олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова. Екимов был избран главой ФВСР в 2016 году, а в 2020 году переизбран на новый четырехлетний срок.
Юрий Кучерявый в 1988 году он стал заслуженным тренером РСФСР, с 1990 по 1994 год являлся главным тренером сборной России по шоссейному велоспорту. Под его руководством российские велогонщики готовились к Олимпийским играм 2004 года, на которых завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Является пятикратным чемпионом СССР в гонках на шоссе и на треке.