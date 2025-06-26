Короли гор и дорог: велосипедисты, которые одержали пять побед на «Тур де Франс»

В преддверии очередной гонки, которая стартует 5 июля 2025 года в Лилле и завершится 27 июля на Елисейских Полях, расскажем о тех, кто пять раз поднимался на высшую ступень подиума самой престижной многодневки.
Жак Анкетиль: первый пятикратный чемпион
Француз Жак Анкетиль стал первым гонщиком, кому удалось выиграть «Тур де Франс» пять раз (1957, 1961−1964). Он прославился умением точно рассчитывать силы и доминировал в гонках с раздельным стартом. Холодный, методичный и невероятно умный на трассе, Анкетиль был воплощением тактики и дисциплины. Его стиль — рациональный, выверенный, без эмоциональных всплесков — принес ему не только победы, но и репутацию «человека-компьютера». Анкетиль заложил основу современного понимания стратегии в велоспорте. Он стал первым гонщиком, который выиграл не только «Тур», но и все три Гранд-тура (включая «Джиро» и «Вуэльту»), создав прецедент универсального чемпиона.
Кроме спортивных качеств, Анкетиль был интересной личностью вне гонок: интеллектуал, любитель философии и вина, он разрушал стереотипы о гонщиках как простых людях на велосипедах. Его подход к подготовке и ведению гонки оказал огромное влияние на развитие велоспорта, особенно в плане командной тактики и роли этапов с раздельным стартом.
Эдди Меркс: «Каннибал», который хотел побеждать всегда
Бельгиец Эдди Меркс — один из величайших спортсменов в истории, не только велоспорта. Он выигрывал «Тур де Франс» пять раз (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) и был универсалом, способным доминировать в любом типе этапа — от гор до спринта. В 1969 году он выиграл генеральную классификацию, горную, спринтерскую и комбинационную, а также большинство этапов — невероятный результат, недостижимый для большинства даже при отдельном участии в каждом зачете.
Его прозвище «Каннибал» отражает стиль езды: он не просто побеждал, он стремился уничтожить соперников на каждом этапе, даже когда в этом не было необходимости. Меркс выигрывал все: генеральную классификацию, горные этапы, спринты и разделки. Его универсальность, физическая мощь и психологическое давление сделали его иконой мирового спорта. Меркс оставил после себя более 500 побед, включая пять — на Джиро д'Италия, и множество других классик. Но именно «Тур де Франс» стал для гонщика ареной главных триумфов.
Бернар Ино: бретонский бунтарь и последний великий француз
Бернар Ино — последний француз, выигравший «Тур де Франс» (1978, 1979, 1981, 1982, 1985). Его характер был таким же резким, как и стиль езды: агрессивный, прямолинейный и принципиальный. Он боролся не только с соперниками, но и с системой. Ино умел терпеть боль и страдания, и часто атаковал там, где другие бы не решились. Одним из самых ярких моментов его карьеры стало противостояние с американцем Грегом Лемондом в 1986 году, когда Ино обещал помочь ему выиграть, но при этом сам боролся за шестой титул. Хотя он проиграл ту дуэль, спортсмен остался в истории как харизматичный лидер.
Ино был великолепен в горах и на раздельных этапах, умел терпеть и наступать, не боялся работать за команду, если считал это правильным. Он стал воплощением характера и бретонской упрямости, олицетворяя собой эпоху, когда велоспорт был полон эмоций и острых сюжетов.
Мигель Индурайн: король стабильности
Испанец Мигель Индурайн — единственный гонщик, выигравший «Тур де Франс» пять раз подряд (1991−1995). Высокий, мощный и невероятно стабильный, он не блистал агрессией, но брал свое железной выносливостью, исключительной работой на разделках и мощной командной поддержкой. Индурайн не стремился атаковать зрелищно, но он контролировал гонку от старта до финиша. Индурайн доминировал в эру технологического прогресса: он первым начал использовать аэродинамические рамы и шлемы, измерял пульс и подгонял подготовку под физиологические параметры. Его победы стали символом научного подхода в велоспорте. При этом он был уважаем в пелотоне и любим болельщиками за спокойный характер и благородство.
Четыре легенды, четыре стиля, четыре эпохи. Анкетиль дал миру стратегию, Меркс — абсолютное доминирование, Ино — страсть и характер, а Индурайн — спокойную силу. Их достижения — фундамент, на котором строится история «Тур де Франс». Сегодня новые звезды поднимаются на пьедестал, но именно эти имена остаются ориентиром для всех, кто мечтает когда-либо облачиться в желтую майку на Елисейских Полях.
О гонщиках, которые выигрывали «Тур де Франс» 4 раза или меньше — читайте во второй части материала.