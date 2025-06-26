Короли гор и дорог: велосипедисты, которые одержали пять побед на «Тур де Франс»

Бернар Ино — последний француз, выигравший «Тур де Франс» (1978, 1979, 1981, 1982, 1985). Его характер был таким же резким, как и стиль езды: агрессивный, прямолинейный и принципиальный. Он боролся не только с соперниками, но и с системой. Ино умел терпеть боль и страдания, и часто атаковал там, где другие бы не решились. Одним из самых ярких моментов его карьеры стало противостояние с американцем Грегом Лемондом в 1986 году, когда Ино обещал помочь ему выиграть, но при этом сам боролся за шестой титул. Хотя он проиграл ту дуэль, спортсмен остался в истории как харизматичный лидер.