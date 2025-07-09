Мужчина с ножом напал на зрителей на финише этапа «Тур де Франс»

При попытке задержания мужчина набросился на сотрудников полиции и ударил одного из них ножом в грудь. Благодаря защитному жилету полицейский не пострадал. Второй сотрудник правопорядка открыл огонь и ранил нападавшего в ногу. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.