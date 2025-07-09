Мужчина с ножом напал на зрителей на финише этапа «Тур де Франс»

По данным полиции, инцидент произошел во вторник примерно за два часа до финиша пелотона в Руане, на севере Франции. 21-летний мужчина, который несколькими неделями ранее сбежал из психиатрической клиники, начал угрожать кухонным ножом болельщикам, заблаговременно собравшимся на финише.
При попытке задержания мужчина набросился на сотрудников полиции и ударил одного из них ножом в грудь. Благодаря защитному жилету полицейский не пострадал. Второй сотрудник правопорядка открыл огонь и ранил нападавшего в ногу. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Победителем четвертого этапа «Тур де Франс» стал словенский велогонщик Тадей Погачар, выступающий за команду UAE Team Emirates. Лидером генеральной классификации является голландец Матье Ван дер Пул из команды Alpecin-Deceuninck.
«Тур де Франс» завершится 27 июля. Действующим победителем престижной веломногодневки является Тадей Погачар.