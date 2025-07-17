«Тур де Франс», волейбольная Лига наций, Летняя лига НБА, ЧМ по водным видам спорта: что посмотреть сегодня

«Тур де Франс». Этап 12. Ош — Утакам
14:15. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
11-й этап закончился для действующего победителя гонки Тадея Погачара неудачно — он упал за 4 км до финиша и не смог участвовать в спринте. Лидер общего зачета ирландец Бен Хили опережает словенца на 29 секунд. Однако начинаются горные пиренейские этапы, которые могут решить судьбу всей многодневки. Рельеф сегодняшней трассы состоит из четырех категорийных подъемов, последний из которых — особой сложности. Восхождение на Утакам станет кульминацией гонки: длина подъёма 13,6 км, а градиент — 7,8%. Сможет ли Тадей Погачар уже сегодня вернуть себе желтую майку лидера?
Волейбол (мужчины). Лига наций. Польша — Куба, предварительный этап
21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В польском Гданьске стартовали матчи третьей игровой недели Лиги наций. На этом этапе к сборной Польши присоединился Вильфредо Леон, который сегодня сыграет против своей бывшей сборной. Экс-доигровщик казанской «Зенита» с 2019 года играет за национальную команду Польши. Хозяева начали третью игровую неделю с матча против крепкой команды Ирана. Полякам удалось добиться победы лишь в 5 сетах. Кубинцы также в 5 сетах сломили сопротивление сборной Болгарии. После 9 проведенных матчей поляки уступают лишь бразильцам и итальянцам, занимая третье место в турнирной таблице. Кубинцы занимают седьмую строчку, последнюю из тех, которые выводят в финальную стадию Лиги наций. Чтобы гарантировать себе попадание в основную стадию турнира кубинцам необходимо набирать очки в оставшихся мачтах предварительного этапа — против Польши, Франции и Китая.
Летняя лига НБА. «Майами Хит» — «Детройт Пистонс»
23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Майами Хит» в последнем матче Летней лиги НБА победил «Бостон Селтикс» со счетом 100:96. Российский центровой команды Владислав Голдин провел не самый удачный матч, набрав набрав три очка и сделав пять подборов за 15 минут. Правда, до этого было несколько удачных игр, в которых россиянин получал высокую оценку от экспертов. 24‑летний Голдин не был выбран на драфте НБА‑2025, но подписал контракт с «Майами Хит» и во время матчей Летней лиги пытается доказать тренеру и руководителям клуба, что они сделали правильный выбор. В прошлом сезоне Голдин выступал в NCAA за «Мичиган Вулверинс», набирал в среднем 16,6 очка, делал 7 подборов и 1,1 передачи за игру. Он был лидером команды по очкам, блок‑шотам, подборам на чужом щите. Сможет ли Голдин удачно выступить в матче против «Пистонс»?
Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 5 км (женщины и мужчины)
02:25 и 04:55 (в ночь на пятницу). Где смотреть: «Матч ТВ».
Старт соревнований в Сингапуре несколько раз переносили, но все равно не были учтены все факторы для безопасности участников. В ожидании старта пловцам пришлось долгое время находиться в очень теплой воде. Спортсмены называют условия в Сингапуре одними из самых экстремальных,