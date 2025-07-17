«Тур де Франс», волейбольная Лига наций, Летняя лига НБА, ЧМ по водным видам спорта: что посмотреть сегодня

«Майами Хит» в последнем матче Летней лиги НБА победил «Бостон Селтикс» со счетом 100:96. Российский центровой команды Владислав Голдин провел не самый удачный матч, набрав набрав три очка и сделав пять подборов за 15 минут. Правда, до этого было несколько удачных игр, в которых россиянин получал высокую оценку от экспертов. 24‑летний Голдин не был выбран на драфте НБА‑2025, но подписал контракт с «Майами Хит» и во время матчей Летней лиги пытается доказать тренеру и руководителям клуба, что они сделали правильный выбор. В прошлом сезоне Голдин выступал в NCAA за «Мичиган Вулверинс», набирал в среднем 16,6 очка, делал 7 подборов и 1,1 передачи за игру. Он был лидером команды по очкам, блок‑шотам, подборам на чужом щите. Сможет ли Голдин удачно выступить в матче против «Пистонс»?