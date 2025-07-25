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Алина Лысенко будет выступать за велокоманду «Марафон-Тула»

Победительница Лиги чемпионов, чемпионка мира и Европы среди юниоров по велоспорту на треке Алина Лысенко стала гонщицей команды «Марафон-Тула».

Лысенко пополнит спринтерский состав команды. На этой неделе в португальской Анадии на первенстве Европы в возрастной категории до 23 лет она одержала две победы — в новой для женщин дисциплине гите на 1 км, а также в кейрине. Но главным достижением Лысенко является победа в прошлом сезоне в спринтерской классификации Лиги чемпионов UCI.

Она стала первой россиянкой, выигравший этот турнир по сумме всех этапов. В этом году благодаря успешному сезону Алина вошла в топ-10 престижного рейтинга Forbes «30 до 30».

Рада присоединиться к команда «Марафон-Тула». Конечно же, давно знаю всех гонщиков команды, будет интересно побороться вместе за общие для нас задачи. С Катей Евлановой мы вместе выступали в этом сезоне на международных соревнованиях. Впереди у нас чемпионат России, надеюсь, всем нам удастся добиться отличного результата.

Алина Лысенко