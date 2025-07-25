Алина Лысенко будет выступать за велокоманду «Марафон-Тула»

Лысенко пополнит спринтерский состав команды. На этой неделе в португальской Анадии на первенстве Европы в возрастной категории до 23 лет она одержала две победы — в новой для женщин дисциплине гите на 1 км, а также в кейрине. Но главным достижением Лысенко является победа в прошлом сезоне в спринтерской классификации Лиги чемпионов UCI.