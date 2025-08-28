Короли Вуэльты: великие чемпионы испанской гонки

История Вуэльты Испании — это не только бесконечные километры горных серпантинов и драматичные спринты в узких улицах испанских городов. Это еще и пантеон имен, которые определяли эпохи в велоспорте. Победить в генеральной классификации Вуэльты хотя бы один раз — уже подвиг, но есть избранные, кому удавалось взобраться на вершину более одного раза. Эти гонщики — настоящие герои многодневок, чьи имена навсегда вписаны в красную книгу испанской «петли».