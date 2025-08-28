Короли Вуэльты: великие чемпионы испанской гонки

Дважды идущие к вершине
Густаф Делор, бельгиец, сделал редкий для того времени дубль: он выиграл Вуэльту в 1935 и 1936 годах, еще на заре существования гонки. Тогда Вуэльта только формировалась как Гран-тур, и Делор стал одним из тех, кто заложил традиции будущих десятилетий.
Хулиан Беррендеро стал героем послевоенной Испании. Его победы в 1941 и 1942 годах пришлись на тяжелое время, когда велоспорт помогал стране искать поводы для гордости и единения. Беррендеро не только выигрывал, но и символизировал стойкость целого поколения.
Хосе Мануэль Фуэнте, прозванный «Эль Тарангу», был истинным горняком, чья страсть к атакам в горах сделала его любимцем публики. Его победы в 1972 и 1974 годах олицетворяли ту самую романтику велоспорта, когда гонщик не ждал удобного момента, а сам его создавал.
Бернар Ино — легенда мирового велоспорта и один из тех гонщиков в истории, кому удалось выиграть все три Гран-тура. Его победы на Вуэльте в 1978 и 1983 годах — лишь часть великой карьеры. Ино обладал редким сочетанием силы и харизмы. В Испании он доказал, что даже на чужой территории способен диктовать свои правила.
Педро Дельгадо, или как его называли болельщики — «Перико», стал символом испанского велоспорта 1980-х. Его триумфы на Вуэльте (1985 и 1989) сделали гонщика национальным героем. Дельгадо был универсалом: он одинаково ярко выступал и в горах, и в разделках. К тому же он первым из испанцев всерьез замахнулся на победы в Тур де Франс, что еще сильнее возвысило его фигуру в глазах болельщиков.
Алекс Цюлле — представитель Швейцарии, для которого 1990-е стали временем наивысших достижений. Его победы в 1996 и 1997 годах закрепили статус одного из самых стабильных гонщиков десятилетия. Цюлле блистал прежде всего в разделках: мощный, уверенный на длинных дистанциях, он умел превратить каждую индивидуальную гонку против часов в фундамент своей итоговой победы.
Трижды на вершине
Если двукратная победа уже поднимает гонщика в ранг великих, то триумф трижды — это вхождение в элиту.
Тони Ромингер из Швейцарии доминировал на Вуэльте в середине 1990-х. Его три победы подряд (1992, 1993, 1994) стали уникальным достижением для того времени. Роумингер сочетал в себе силу разделочника и выносливость горняка, а его железная стабильность в горах и на часах не оставила соперникам шансов.
Альберто Контадор, один из самых харизматичных испанских гонщиков XXI века, выиграл Вуэльту трижды (2008, 2012, 2014). Для него Вуэльта была особенной гонкой: именно здесь он часто возвращался после неудач или дисквалификаций, доказывая всему миру, что остается чемпионом. Его атаки в горах — агрессивные, дерзкие, внезапные — вошли в классику современного велоспорта.
Рекордсмены: четыре победы
На вершине списка находятся два гонщика, чьи имена сегодня олицетворяют абсолютную власть над Вуэльтой.
Роберто Эрас — испанец, который удерживает рекорд по числу побед уже почти два десятилетия. Его четыре триумфа (2000, 2003, 2004, 2005) пришлись на время расцвета испанского велоспорта. Эрас был выдающимся горняком, умевшим терпеть там, где соперники сдавались. Его доминирование в начале 2000-х стало золотой страницей для болельщиков.
Примож Роглич, словенец, сумел повторить рекорд Эраса, выиграв Вуэльту четыре раза (2019, 2020, 2021, 2024). Бывший прыгун на лыжах с трамплина превратился в одного из самых стабильных гранд-туровцев современности. Роглич — это точный расчет, стальные нервы и редкая способность сохранять форму на протяжении трех недель. Его победы символизируют новую эру, в которой Словения стала центром мирового велоспорта.
Символы эпох
Каждый из этих гонщиков олицетворяет не только личный успех, но и эпоху в истории Вуэльты. Делор — зарождение гонки. Беррендеро — послевоенную Испанию. Фуэнте и Дельгадо — романтику атак и национальное возрождение. Ино — универсализм и власть великих чемпионов. Цюлле и Ромингер — точность и прагматизм 1990-х. Контадор — харизму и страсть XXI века. Эрас и Роглич — символы рекордов и современного доминирования.
Вместе они составляют галерею героев, благодаря которым Вуэльта превратилась из «младшего брата» Тур де Франс и Джиро д’Италия в самостоятельный и уникальный Гран-тур. И именно они доказали, что в Испании нет мелких побед: каждая красная майка — это результат борьбы на пределе человеческих возможностей.
История многократных победителей Вуэльты — это мозаика из разных стилей, эпох и характеров. От смельчаков 1930-х до аналитичных стратегов XXI века — все они сделали гонку такой, какой мы знаем ее сегодня. И пока одни рекорды остаются вечными, другие продолжают жить в ожидании новых героев, готовых вписать свои имена в летопись испанской классики.