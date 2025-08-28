Чемпиона «Тур де Франс» увезли на вертолете в больницу

На его счету бронза Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2019 году Фрум получил тяжелые травмы шеи, бедра, локтя и ребер, врезавшись в стену на высокой скорости. Ранее он говорил, что может завершить карьеру в 2025 году.