Чемпиона «Тур де Франс» увезли на вертолете в больницу

Победитель всех главных шоссейных гонок Крис Фрум после аварии на тренировке попал в больницу с пневмотораксом, переломами ребер и травмой позвоночника, его ждет операция. Фрума увезли с места аварии на вертолете в больницу Тулона. Отмечается, что у спортсмена стабильное состояние — ему удалось избежать травм головы.
Фруму 40 лет. Он четыре раза становился победителем генеральной классификации «Тур де Франс» — в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах. Также он побеждал на «Джиро д'Италия» (2018) и «Вуэльте Испании» (2017).
На его счету бронза Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2019 году Фрум получил тяжелые травмы шеи, бедра, локтя и ребер, врезавшись в стену на высокой скорости. Ранее он говорил, что может завершить карьеру в 2025 году.