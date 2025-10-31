В Москве подвели итоги велосезона: российские гонщицы подтвердили высокий уровень на чемпионате мира в Чили

Для Екатерины Евлановой чемпионат мира стал первым опытом выступления среди сильнейших гонщиц: «Куча эмоций. В этом году я первый раз начала выезжать на такие элитные соревнования с элитными спортсменами. До этого я выезжала только с юниорами, и, конечно, это совсем другой уровень, совсем другие заезды. Всё супер отличается, особенно от российских стартов. Спасибо Яне Бурлаковой за квоту [смеется] — смогла поучаствовать в спринте. В целом, буря эмоций, огромное желание работать еще больше, чтобы дальше участвовать в этих соревнованиях и в дальнейшем, конечно, попадать в призы», — поделилась гонщица.