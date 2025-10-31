В Москве подвели итоги велосезона: российские гонщицы подтвердили высокий уровень на чемпионате мира в Чили

В рамках мероприятия были подведены итоги выступления сборной России на чемпионате мира на треке в Чили. Бронзовую медаль на этом старте в индивидуальном спринте завоевала Алина Лысенко («Марафон-Тула»), а Яна Бурлакова стала серебряным призером в гите на 1 км. Еще одна участница тульской команды, Екатерина Евланова, успешно дебютировала на соревнованиях элитного уровня.
Алина Лысенко отметила важность поддержки со стороны зрителей, которая помогала спортсменкам даже на другом конце света: «По поводу поддержки зрителей, действительно это все очень сильно ощущалось, особенно когда мы ехали с Яной Бурлаковой в заездах спринта и особенно когда был третий тур. Слышали, как за нас болели. Для нас это важно, что мы приезжаем в другие страны, но при этом чувствуем поддержку и там тоже», — рассказала бронзовая призерка.
Для Екатерины Евлановой чемпионат мира стал первым опытом выступления среди сильнейших гонщиц: «Куча эмоций. В этом году я первый раз начала выезжать на такие элитные соревнования с элитными спортсменами. До этого я выезжала только с юниорами, и, конечно, это совсем другой уровень, совсем другие заезды. Всё супер отличается, особенно от российских стартов. Спасибо Яне Бурлаковой за квоту [смеется] — смогла поучаствовать в спринте. В целом, буря эмоций, огромное желание работать еще больше, чтобы дальше участвовать в этих соревнованиях и в дальнейшем, конечно, попадать в призы», — поделилась гонщица.
Главный тренер сборной России Андрей Кубеев дал яркую характеристику выступлению подопечных и с юмором прокомментировал встречу сильнейших спортсменок треке: «Та спортсменка, которая претендовала на самые высшие места, немка, впервые встретилась со спортсменкой нашей команды — Екатериной. Екатерина, правда, ей мило дала возможность продолжать эту борьбу, но немка дальше наткнулась на нашу Алину. Алина уже пожадничала, не оставила ей никаких шансов».
Кубеев также в целом подчеркнул успех гонщиц: «На моей памяти не было, что две спортсменки входят в топ-4, плюс Екатерина Евланова еще 14 место завоевала, — это очень высокий результат для женского спринта». По его словам, высокая плотность результатов демонстрирует, что конкуренция в женских спринтерских дисциплинах сейчас выше, чем у мужчин, а разница в уровне результатов в квалификационном гите на 200 метров может быть выше в три раза.