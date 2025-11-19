Итоги сезона «Марафон-Тула»: 77 медалей на российских стартах и бронза на мировой арене

Для другой гонщицы команды, Марии Авериной, сезон стал испытанием на прочность: «Тяжелый, но успешный! Тяжело было морально после выступления на чемпионате Европы… Собраться на тренировку было целым испытанием, тренировалась через не хочу и через не могу». Но именно умение перебороть себя принесло результат: «В тех видах, в которых я хотела взять медали — взяла. Считаю, что это успех, потому что смогла преодолеть свои страхи, эмоции, перетерпеть трудности, собраться и выступить достойно!». На новый сезон гонщица настроена решительно: «Очень много работы предстоит сделать, чтобы перепрыгнуть ту планку, которую я подняла. В следующем сезоне хотелось бы выезжать на международные старты и набирать очки для выступления на чемпионате мира и Олимпийских игр».