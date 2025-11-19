Итоги сезона «Марафон-Тула»: 77 медалей на российских стартах и бронза на мировой арене

Победа Натальи Фроловой на чемпионате России в Казани стала стартом серии наград на внутренней арене. Выступления гонщиков в Санкт-Петербурге, Омске и Пензе принесли десятки медалей на треке и шоссе. В сумме по итогам всех российских соревнований команда завоевала 77 медалей, из которых 24 золотые, 29 серебряных и 24 бронзовых.
Одной из звезд сезона стала Алина Лысенко, которая помимо российских стартов показала себя и на международной арене, завоевав бронзу в спринте на чемпионате мира по велотреку в Чили:
«Я бы назвала этот сезон ровным, без ярких побед и больших провалов, потому что я на каждом старте пыталась быть в призовых местах и старалась держать себя в форме на протяжении очень долгого времени. Самый яркий момент — чемпионат мира. В идеальной форме мне не удалось подойти, но смогла собраться и быть в тройке. Самый большой прогресс случился именно в моральной составляющей, как собраться головой на гонку, правильно настроиться… Хладнокровие в спорте играет очень важную роль лично для меня!», — поделилась гонщица.
Алина также отметила вклад команды: «С “Марафон-Тула” я работаю с лета, и за такой короткий срок команда вложила в меня очень много, я благодарна за это».
Для другой гонщицы команды, Марии Авериной, сезон стал испытанием на прочность: «Тяжелый, но успешный! Тяжело было морально после выступления на чемпионате Европы… Собраться на тренировку было целым испытанием, тренировалась через не хочу и через не могу». Но именно умение перебороть себя принесло результат: «В тех видах, в которых я хотела взять медали — взяла. Считаю, что это успех, потому что смогла преодолеть свои страхи, эмоции, перетерпеть трудности, собраться и выступить достойно!». На новый сезон гонщица настроена решительно: «Очень много работы предстоит сделать, чтобы перепрыгнуть ту планку, которую я подняла. В следующем сезоне хотелось бы выезжать на международные старты и набирать очки для выступления на чемпионате мира и Олимпийских игр».
Гонщики команды успешно выступали не только на домашней арене, но и демонстрировали высокий уровень на международных стартах. Помимо бронзовой награды Алины Лысенко на соревнованиях в Чили, стоит отметить участие Натальи Фроловой в элите на чемпионате мира по шоссе в Руанде, а также на чемпионате Европы во Франции. Международные трековые гонки «Silk Way Namangan» в Узбекистане принесли команде еще 10 медалей.
Сезон закрыт, но работа не прекращается и гонщики «Марафон-Тула» готовятся к новым стартам, чтобы в следующем году превзойти себя и показать лучшие результаты.