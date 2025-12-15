«Маршрут достроен»: велокоманда «Марафон‑Тула» превратила нишевый спорт в федеральный кейс и выиграла премию «Время инноваций»

«Марафон‑Тула» — это мощная российская велокоманда, основанная в 2017 году. В ее составе выступают чемпионы мира, Европы, России и олимпийская медалистка — всего 16 гонщиков, которые ежегодно собирают награды по всему миру. По итогам сезона‑2025 у команды «Марафон‑Тула» — 124 медали, в том числе награда с чемпионата мира в Чили. При этом даже такие блестящие результаты долгое время оставались в тени. Профессиональный велоспорт в России, несмотря на большое количество любителей, практически не был заметен в массмедиа.

До старта проекта ни у одной велокоманды в стране не было комплексной PR‑кампании. Велоспорт существовал в информационной нише: о медалях знали преданные фанаты спорта, но не широкая аудитория.