«Маршрут достроен»: велокоманда «Марафон‑Тула» превратила нишевый спорт в федеральный кейс и выиграла премию «Время инноваций»

Кто такие «Марафон‑Тула»
«Марафон‑Тула» — это мощная российская велокоманда, основанная в 2017 году. В ее составе выступают чемпионы мира, Европы, России и олимпийская медалистка — всего 16 гонщиков, которые ежегодно собирают награды по всему миру. По итогам сезона‑2025 у команды «Марафон‑Тула» — 124 медали, в том числе награда с чемпионата мира в Чили. При этом даже такие блестящие результаты долгое время оставались в тени. Профессиональный велоспорт в России, несмотря на большое количество любителей, практически не был заметен в массмедиа.
До старта проекта ни у одной велокоманды в стране не было комплексной PR‑кампании. Велоспорт существовал в информационной нише: о медалях знали преданные фанаты спорта, но не широкая аудитория.
Выйти за пределы регионального статуса
Главная цель проекта — закрепить команду «Марафон‑Тула» в статусе одной из ведущих команд страны и вывести ее в федеральное информационное поле. Для этого были поставлены конкретные задачи: выстроить стратегию продвижения, расширить велокомьюнити, обеспечить стабильные выходы в СМИ, а также в соцсети крупных спортивных проектов и блогеров, разработать личные бренды хедлайнеров команды, подготовить и реализовать социально значимые спецпроекты со СМИ, НКО и региональными организациями, усиливая вклад команды в развитие спорта и велокультуры в России.
Рекордные охваты и эффект для всей индустрии
Уже в первый год проект показал эффект федерального масштаба:
— 837,7 тыс. — среднемесячный охват в соцсетях;
— 65,1 млн — среднемесячный охват публикаций в СМИ;
— до 65% вырос охват на собственных цифровых площадках команды.
Эффект ощутила вся отрасль: кейс команды «Марафон‑Тула» и возросшее благодаря нему внимание к велоспорту, — способствовали тому, что Федерация велоспорта России поднялась на 8 позиций в медиарейтинге спортивных федераций страны и вошла в топ-5. Победа в премии «Время инноваций» закрепляет этот успех: проект признан одним из самых заметных и прорывных в сфере спорта и здорового образа жизни.
Дальнейший маршрут
Сейчас команда переходит к новой стадии реализации PR‑стратегии на 2026 год. Фокус — на закрепление лидерских позиций в России и наращивание международных охватов. «Марафон‑Тула» продолжит развивать личные бренды гонщиков, запускать новые коллаборации и спецпроекты и делать профессиональный велоспорт заметным в России и за ее пределами.