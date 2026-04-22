Чемпионка России по велоспорту Наталья Суворова: Не хочу надолго уходить из спорта, и не нужны мне никакие декреты

В интервью проекту Леди Mail Наталья Суворова рассказала о том, как ей удается совмещать спортивную карьеру и материнство, как спорт помогает ей принять свою индивидуальность и о важности поддержки близких людей.
— Будучи в положении, вы не перестаете тренироваться. Скажите, как изменился ваш подход к занятием после того, как вы узнали о своей беременности? Перестали ли вы делать какие-то упражнения?
— Конечно. Занятия спортом не исчезли из моей жизни, но, безусловно, стали гораздо более легкими. Я полностью убрала профессиональные тренировки, ведь кататься и выполнять прыжки на скорости в моем положении, мягко скажем, не рекомендовано. Но я с удовольствием плаваю, кручу педали на тренажере и занимаюсь йогой. Потому что совсем без спорта я не могу, он дает мне энергию и силы.
