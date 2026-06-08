«Появилось больше рвения к победам»: чемпион России Игорь Гирилович прокомментировал новость о новом решении UCI

«Конечно, это очень радует меня, ведь теперь всем российским велогонщикам открылись новые ворота. Не только в индивидуальных видах, но теперь еще и в командных. Я думаю, эта новость не то чтобы шокировала, она меня взбудоражила. Появилось больше рвения к победам. Будем стараться, будем тренироваться, будем работать и будем выступать, наконец-то, в командном виде».