«Кричать, что я сильнее, — бессмысленно», — первый подкаст от российской велокоманды

Спикерами первого выпуска стали действующие звезды трека: чемпионка Европы, призер чемпионата мира и победительница Лиги чемпионов UCI Алина Лысенко, а также трехкратная рекордсменка мира, призер первенства мира, многократная победительница первенств России Екатерина Евланова. Ведущим подкаста стал спортивный обозреватель-эксперт Дмитрий Кузнецов.
В дебютном эпизоде подняли темы, которые редко звучат в интервью. Обсудили уровень России на международной арене и почему для победы недостаточно быть в хорошей форме, как на самом деле устроены деньги в российском велоспорте. Поговорили и о личном: есть ли место романтике и отношениям, когда жизнь — это бесконечные сборы и переезды: «Нет, ну если бы у меня была обычная, неспортивная жизнь, я бы точно в Чили никогда не полетела».
Послушать первый выпуск «Марафон-подкаста» уже можно на платформах: «Яндекс Музыка», «VK Видео», «VK Музыка» и Rutube.