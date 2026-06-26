«Кричать, что я сильнее, — бессмысленно», — первый подкаст от российской велокоманды

В дебютном эпизоде подняли темы, которые редко звучат в интервью. Обсудили уровень России на международной арене и почему для победы недостаточно быть в хорошей форме, как на самом деле устроены деньги в российском велоспорте. Поговорили и о личном: есть ли место романтике и отношениям, когда жизнь — это бесконечные сборы и переезды: «Нет, ну если бы у меня была обычная, неспортивная жизнь, я бы точно в Чили никогда не полетела».