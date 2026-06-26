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«Кричать, что я сильнее, — бессмысленно», — первый подкаст от российской велокоманды

Топовая российская велокоманда «Марафон-Тула» выпустила собственный подкаст. Честный и откровенный разговор о жизни профессиональных спортсменов команды, регулярно завоевывающих медали на самом высоком уровне.

Спикерами первого выпуска стали действующие звезды трека: чемпионка Европы, призер чемпионата мира и победительница Лиги чемпионов UCI Алина Лысенко, а также трехкратная рекордсменка мира, призер первенства мира, многократная победительница первенств России Екатерина Евланова. Ведущим подкаста стал спортивный обозреватель-эксперт Дмитрий Кузнецов.

В дебютном эпизоде подняли темы, которые редко звучат в интервью. Обсудили уровень России на международной арене и почему для победы недостаточно быть в хорошей форме, как на самом деле устроены деньги в российском велоспорте. Поговорили и о личном: есть ли место романтике и отношениям, когда жизнь — это бесконечные сборы и переезды: «Нет, ну если бы у меня была обычная, неспортивная жизнь, я бы точно в Чили никогда не полетела».

Послушать первый выпуск «Марафон-подкаста» уже можно на платформах: «Яндекс Музыка», «VK Видео», «VK Музыка» и Rutube.