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Погачар рассказал о планах после победы на «Тур де Франс»

Пятикратный победитель «Тур де Франс» Тадей Погачар рассказал, как планирует провести время после очередного триумфа на самой престижной веломногодневке мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Победа на «Тур де Франс» — 2026 стала для словенца пятой в карьере и позволила ему еще больше укрепить статус одного из сильнейших велогонщиков современности.

— Какие у вас теперь планы после завершения «Тур де Франс»?

— В понедельник я вернусь домой, и у меня будет несколько дел. В частности, в следующую пятницу вечером мне предстоит принять участие в небольшой гонке-критериуме в городе, где я живу. Там будут специальные гости, в том числе другие участники «Тур де Франс», которых я благодарю за то, что нашли время приехать. Также я буду заниматься делами своего фонда, а затем планирую посетить несколько этапов женского «Тур де Франс», чтобы поддержать свою девушку Уршку Жигарт, — приводит слова Погачара L'Equipe.

27-летний Погачар повторил рекорд велогонки по победам. Ранее одержать пять побед на «Тур де Франс» удалось бельгийцу Эдди Мерксу, испанцу Мигелю Индурайну, французам Жаку Анкетилю и Бернару Ино.