Погачар рассказал о планах после победы на «Тур де Франс»

Победа на «Тур де Франс» — 2026 стала для словенца пятой в карьере и позволила ему еще больше укрепить статус одного из сильнейших велогонщиков современности.
— Какие у вас теперь планы после завершения «Тур де Франс»?
— В понедельник я вернусь домой, и у меня будет несколько дел. В частности, в следующую пятницу вечером мне предстоит принять участие в небольшой гонке-критериуме в городе, где я живу. Там будут специальные гости, в том числе другие участники «Тур де Франс», которых я благодарю за то, что нашли время приехать. Также я буду заниматься делами своего фонда, а затем планирую посетить несколько этапов женского «Тур де Франс», чтобы поддержать свою девушку Уршку Жигарт, — приводит слова Погачара L'Equipe.
27-летний Погачар повторил рекорд велогонки по победам. Ранее одержать пять побед на «Тур де Франс» удалось бельгийцу Эдди Мерксу, испанцу Мигелю Индурайну, французам Жаку Анкетилю и Бернару Ино.