Тренер сборной России по прыжкам в воду стала жертвой мошенников
Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.
Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тренеру пришло сообщение от якобы главы РФПВ Станислава Дружинина. Злоумышленник сообщил Тимошининой, что с ней свяжется некий куратор, чьи указания она должна выполнить. После этого бывшей спортсменке сказали, что с ее счета была совершена попытка перевода денег. Следуя указаниям мошенников, она передала деньги курьеру.
«Да, действительно, Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников. К сожалению, сейчас такие случаи участились, мошенники входят в доверие к жертвам. Президент федерации со своей стороны обратился в правоохранительные органы. Конечно, вероятность найти мошенников небольшая, но мы приложим все усилия, чтобы виновные понесли соответствующее наказание», — заявили в пресс-службе федерации.
50-летняя Тимошинина — трехкратная чемпионка Европы (1993, 1999, 2000), двукратный призер чемпионатов мира (2001, 2003), участница Олимпийских игр в Атланте, Сиднее и Афинах.
В августе 2023 года на 54-м году жизни скончался муж Светланы Владимир Тимошинин, двукратный чемпион Европы (1991, 1995) и призер чемпионата мира 1994 года по прыжкам в воду.