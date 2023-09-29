Тренер сборной России по прыжкам в воду стала жертвой мошенников

Источник: Mos.ru

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тренеру пришло сообщение от якобы главы РФПВ Станислава Дружинина. Злоумышленник сообщил Тимошининой, что с ней свяжется некий куратор, чьи указания она должна выполнить. После этого бывшей спортсменке сказали, что с ее счета была совершена попытка перевода денег. Следуя указаниям мошенников, она передала деньги курьеру.

«Да, действительно, Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников. К сожалению, сейчас такие случаи участились, мошенники входят в доверие к жертвам. Президент федерации со своей стороны обратился в правоохранительные органы. Конечно, вероятность найти мошенников небольшая, но мы приложим все усилия, чтобы виновные понесли соответствующее наказание», — заявили в пресс-службе федерации.

50-летняя Тимошинина — трехкратная чемпионка Европы (1993, 1999, 2000), двукратный призер чемпионатов мира (2001, 2003), участница Олимпийских игр в Атланте, Сиднее и Афинах.