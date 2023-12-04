«Последний викинг» побил рекорд в «смертельном дайвинге»: видео

Сторнес выполнил рекордный прыжок, нырнув в ледяную воду фьорда в Норвегии в одних плавках с высоты 17-этажного дома. Согласно условиям, спортсмен прыгал животом вниз и сгруппировался лишь в последний момент перед входом в воду.

Абсолютный мировой рекорд по прыжкам в воду с большой высоты в 1987 году установил швейцарец Оливер Фавр. Он прыгнул с вышки высотой 53,9 метра. При этом в полете он исполнил двойное сальто назад. Еще один безумный прыжок совершил в 1982 году американец Дана Кунзе. Он прыгнул с высоты 52,5 метра. В полете атлет исполнил тройное вращение. В 2015 году швейцарец Лассо Шалле прыгнул в озеро в Альпах с высоты 58,8 метра, но рекорд зафиксирован не был, поскольку экстремал не смог самостоятельно выбраться из воды.