Гарри Стайлс, Стэйтем и Гага: 5 звезд, которых спорт едва не увел со сцены

Но стать медалистом не получилось. Он сам говорил, что всегда был «чуть ниже топа». Зато в какой-то момент его заметил скаут — и Стэйтем оказался сначала в рекламе, а потом в кино. Интересно, что именно спортивное прошлое помогло ему в трюках: он до сих пор делает все сам без дублеров. Съемочная площадка сменила бассейн, вместо воды теперь — бетон и огонь.