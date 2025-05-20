Гарри Стайлс, Стэйтем и Гага: 5 звезд, которых спорт едва не увел со сцены

Их детство прошло в залах, на льду и стадионах. Но жизнь сделала резкий поворот: случайное знакомство, встреча, приглашение на кастинг — и вот они уже на сцене. Эти истории доказывают: даже если все идет не по плану, это не значит, что путь был неправильным. Иногда самый неожиданный поворот ведет к настоящему успеху.
Джейсон Стэйтем: прыжки в воду → боевики
До роли в «Картах, деньгах и двух стволах» Джейсон Стэйтем был не актером, а спортсменом. И не просто спортсменом, а членом сборной Великобритании по прыжкам в воду. Он тренировался на пределе, участвовал в международных соревнованиях и много лет шел к олимпийской мечте.
Но стать медалистом не получилось. Он сам говорил, что всегда был «чуть ниже топа». Зато в какой-то момент его заметил скаут — и Стэйтем оказался сначала в рекламе, а потом в кино. Интересно, что именно спортивное прошлое помогло ему в трюках: он до сих пор делает все сам без дублеров. Съемочная площадка сменила бассейн, вместо воды теперь — бетон и огонь.
Леди Гага: фигурное катание → сцена
Сценическая Гага кажется странной, но за этим эпатажем — строгая выучка. В детстве она всерьез занималась фигурным катанием и балетом, а потом ушла в современную хореографию. Репетиции были ежедневными и изматывающими. Именно спорт, как признается певица, сделал ее жесткой к себе. Та же требовательность чувствуется и в ее работе: все продумано до секунды, будь то выступление, съемки в клипах, рекламе или кино. Именно поэтому ее эпатажный стиль стал таким узнаваемым.
Леди Гага неоднократно подчеркивала важность самодисциплины и упорного труда в своей карьере. В интервью она рассказывала о строгом распорядке дня во время гастролей: несмотря на поздние выступления, она просыпается в 6 утра, занимается медитацией и приступает к написанию музыки уже в 7:30 утра. Даже находясь в дороге, она придерживается «офисных часов» для творчества.
Гарри Стайлс: футбол → поп-группа
До кастинга в X-Factor Гарри Стайлс не мечтал о сцене. Он играл за Holmes Chapel Hurricanes, тренировался с младших классов и серьезно думал о футбольной карьере. Скауты приходили на его матчи, и шансы попасть в академию были довольно высоки.
Но все изменила мама: она настояла, чтобы Гарри попробовал себя в шоу талантов. Он пошел — и не вернулся. Впрочем, футбол остался в его жизни. Он все еще гоняет мяч с друзьями, участвует в благотворительных матчах и следит за английской лигой. «Футбол научил меня терпеть и не ломаться после неудач. Это пригодилось, когда One Direction развалились», — признавался он.
Дрейк: баскетбол → сериал
У Дрейка было две страсти: музыка и хоккей. Он рос в Торонто, играл за школьную команду, много тренировался, и даже собирался поступать в колледж через спортивную программу.
Но в 15 лет его позвали в сериал «Деграсси», где он сыграл школьника-инвалида Джимми. Роль выстрелила, а спорт отошел на второй план. Тем не менее баскетбол остался частью его имиджа: Дрейк дружит с игроками, вкладывается в спортивные франшизы и не пропускает крупные матчи. Он не стал спортсменом — но стал тем, кого узнают на трибунах каждой игры.
Селена Гомес: танцы и чирлидинг → сцена
В детстве Селена занималась сразу всем: бег, танцы, чирлидинг, гимнастика. Ее записывали на все подряд — и девочка не протестовала. Ей нравилось движение, ощущение быть частью команды, и как вспоминала Селена, она всерьез хотела стать профессиональной танцовщицей.
Шоу-бизнес настиг ее рано: в десять лет она попала на «Барни и друзья», а дальше — Disney, концерты, слава. Несмотря на это, спортивное прошлое по-прежнему помогает Селене. Она откровенно рассказывает о своих проблемах, связанных с диагнозом системной красной волчанки. Также певица делится, что по утрам просыпается с ощущением боли во всем теле, но несмотря на это, она продолжает двигаться вперед. А тренировки использует, как способ справиться с выгоранием и восстановить внутреннюю собранность.
Эти звезды не стали чемпионами в привычном смысле, зато добились признания. Их имена знают миллионы, их слушают, ими вдохновляются. Спорт дал им не только физическую стойкость, но и внутреннюю: умение терпеть, преодолевать и не сдаваться после неудач. Именно эти качества помогли им выжить в жестком мире шоу-бизнеса. Их история — доказательство того, что спорт формирует не только тело, но и характер. И даже если путь меняется, фундамент, построенный в детстве, продолжает работать на победу.
Автор: Маргарита Сугрина