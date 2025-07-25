Хайдайвера увезли на носилках после неудачного прыжка на ЧМ

После четвертого прыжка с 27‑метровой вышки Никита Федотов неудачно вошел в воду, вероятно, получив удар в области груди. Первую помощь спортсмену оказали находящиеся в бассейне водолазы. Позже Федотов показал жестом, что с ним все в порядке. Однако после выхода из бассейна хайдайвер покинул зону соревнований на носилках.
30-летний Федотов ранее представлял Россию, но перед чемпионатом мира сменил спортивное гражданство и выступает за Армению. На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Южной Корее, Федотов занял 12-е место.
Хайдайвинг дебютировал на чемпионатах мира по водным вида спорта в 2013 году. Чаще всего — два раза — чемпионом мира становился британец Гэри Хант. Действующий чемпион мира — другой британец Эйдан Хеслоп. В Сингапуре соревнования по хайдайвингу проводятся на острове Сентоса.