Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хайдайвера увезли на носилках после неудачного прыжка на ЧМ

На мировом первенстве в Сингапуре Никите Федотову во время соревнования по хайдайвингу понадобилась медицинская помощь.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После четвертого прыжка с 27‑метровой вышки Никита Федотов неудачно вошел в воду, вероятно, получив удар в области груди. Первую помощь спортсмену оказали находящиеся в бассейне водолазы. Позже Федотов показал жестом, что с ним все в порядке. Однако после выхода из бассейна хайдайвер покинул зону соревнований на носилках.

30-летний Федотов ранее представлял Россию, но перед чемпионатом мира сменил спортивное гражданство и выступает за Армению. На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Южной Корее, Федотов занял 12-е место.

Хайдайвинг дебютировал на чемпионатах мира по водным вида спорта в 2013 году. Чаще всего — два раза — чемпионом мира становился британец Гэри Хант. Действующий чемпион мира — другой британец Эйдан Хеслоп. В Сингапуре соревнования по хайдайвингу проводятся на острове Сентоса.