Хайдайвера увезли на носилках после неудачного прыжка на ЧМ

После четвертого прыжка с 27‑метровой вышки Никита Федотов неудачно вошел в воду, вероятно, получив удар в области груди. Первую помощь спортсмену оказали находящиеся в бассейне водолазы. Позже Федотов показал жестом, что с ним все в порядке. Однако после выхода из бассейна хайдайвер покинул зону соревнований на носилках.