Из-за беспорядков в Мексике отменен этап КМ по прыжкам в воду

Соревнования должны были пройти
«Это решение стало результатом тщательной оценки рисков ситуации в Сапопане и штате Халиско, в ходе которой был внимательно проанализирован текущий уровень общественной безопасности. Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении Международной федерации водных видов спорта.
Квалификация на суперфинал Кубка мира в Пекине будет проведена по результатам этапа в Монреале, который пройдет с 26 февраля по 2 марта. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.
22 февраля министерство обороны Мексики провело спецоперацию по захвату лидера наркокартеля Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. После этого в ряде городов и муниципалитетов начались беспорядки.
Несмотря на беспорядки, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен в проведении матчей чемпионата мира-2026, который летом пройдет в Мексике, а также в США и Канаде.