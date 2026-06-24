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Российский прыгун в воду завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров

Матвей Помошников завоевал серебряную медаль в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В турнире юношей до 18 лет Помошников набрал 495,30 балла. Победителем стал немец Финн Аве с результатом 508,60, а бронзу завоевал украинец Дмитрий Степанов, получивший 479,50 балла.

Еще один россиянин, Иван Саутин, занял четвертое место, показав результат 472,45 балла. Его отец — Дмитрий Саутин — двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель 8 олимпийских наград в прыжках в воду.

Чемпионат Европы завершится 28 июня. Ранее в феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) решила допустить российских спортсменов к юношеским и молодежным соревнованиям с флагом и гимном.