Российский прыгун в воду завоевал серебро на ЧЕ среди юниоров

В турнире юношей до 18 лет Помошников набрал 495,30 балла. Победителем стал немец Финн Аве с результатом 508,60, а бронзу завоевал украинец Дмитрий Степанов, получивший 479,50 балла.
Еще один россиянин, Иван Саутин, занял четвертое место, показав результат 472,45 балла. Его отец — Дмитрий Саутин — двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель 8 олимпийских наград в прыжках в воду.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. Ранее в феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) решила допустить российских спортсменов к юношеским и молодежным соревнованиям с флагом и гимном.