Едва не погиб, а потом вошел в историю спорта: что стало с Дмитрием Саутиным

Карьера Саутина не была безоблачной. За год до своей первой олимпийской медали, в 1991 году, он едва не погиб. В одной из компаний между подвыпившими молодыми людьми началась стычка, кто-то достал нож. Саутин получил три удара в живот и спину, после чего потерял сознание. Врачи изо всех сил боролись за его жизнь, спортсмен сумел быстро восстановиться и уже через год вышел на старт Олимпиады в Барселоне.