Едва не погиб, а потом вошел в историю спорта: что стало с Дмитрием Саутиным

За свою карьеру Дмитрий Саутин стал обладателем уникального достижения, которое вряд ли когда-нибудь повторится. Он — единственный в истории прыжков в воду, кто завоевал восемь олимпийских наград, пять раз становился чемпионом мира, а на чемпионатах Европы выиграл 12 золотых медалей. В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала его лучшим спортсменом десятилетия. В нашей статье о том, как живет и чем сейчас занимается бывший спортсмен.
Из Воронежа на вершину мира
Дмитрий Саутин родился 15 марта 1974 года в Воронеже. В семь лет он пришел в бассейн — научился плавать примерно за месяц, а потом начал осваивать прыжки: сначала с тумбочки «солдатиком», затем с метрового трамплина, а уже через год, в 1982-м, прыгнул с десятиметровой вышки. Его тренером стала Татьяна Стародубцева, под руководством которой он тренировался с семи лет и до конца карьеры.
Первая большая победа пришла к Саутину в 17 лет — в 1991 году он завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Афинах. Тогда он еще выступал за сборную СССР. А уже в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне Саутин, выступая в составе Объединенной команды, выиграл бронзу на трехметровом трамплине. Причем эта медаль была завоевана в чужом костюме — Саутин забыл свои плавки в гостинице и был вынужден одолжить их у мексиканца.
За свою карьеру Саутин стал первым прыгуном в воду, который получил оценку выше 100 баллов за один прыжок. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее он завоевал награды во всех четырех видах программы. А в 2010 году FINA признала его лучшим спортсменом 2000-х годов.
Травмы и испытания
Карьера Саутина не была безоблачной. За год до своей первой олимпийской медали, в 1991 году, он едва не погиб. В одной из компаний между подвыпившими молодыми людьми началась стычка, кто-то достал нож. Саутин получил три удара в живот и спину, после чего потерял сознание. Врачи изо всех сил боролись за его жизнь, спортсмен сумел быстро восстановиться и уже через год вышел на старт Олимпиады в Барселоне.
Постоянные травмы преследовали спортсмена на протяжении всей карьеры, однако он продолжал добиваться выдающихся успехов. Именно эта способность — возвращаться после травм и падений — сделала его легендой. Позже он рассказывал, что именно спортивный характер помог ему пережить те трудные времена.
Завершение карьеры
Саутин завершил профессиональную карьеру в 2012 году. В отличие от многих звезд, он не ушел в шоу-бизнес и не стал телеведущим. Он остался в Воронеже, сосредоточился на семье и занялся общественной деятельностью.
Сейчас Дмитрий Саутин живет в Воронеже. Он является отцом троих детей — сыновей Ильи и Матвея, а также дочери Анастасии. В 2008 году он женился на Екатерине Бахметьевой, которая также родом из Воронежа. По его словам, он полюбил ее за душевную красоту, и их брак оказался крепким.
После завершения карьеры Саутин основал благотворительный фонд поддержки детско-юношеского спорта. В 2026 году ему исполнилось 52 года, и мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил его, отметив, что спортсмен своим примером вдохновляет новое поколение воронежцев. Имя Дмитрия Саутина сегодня носит Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам в воду. Он также является вице-президентом Всероссийской федерации по прыжкам в воду.
Тренерская работа
Саутин продолжает оставаться в спорте — уже в качестве тренера и функционера. В 2025 году он получил нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), позволяющий ему участвовать в международных соревнованиях как тренеру. В интервью он объяснил, что этот статус необходим для выезда с командой на международные старты.
Он активно комментирует выступления российских прыгунов, следит за их успехами и дает интервью. В 2025 году он выразил надежду, что российские спортсмены продолжат успешно выступать на международной арене, и радовался их серебряным медалям в суперфинале Кубка мира. При этом Саутин и его коллеги — например, Александр Доброскок — иногда пропускают чемпионаты России, но остаются в системе подготовки сборной.
Продолжение династии
Спортивная династия Саутиных продолжается. Старший сын Дмитрия, Иван Саутин, пошел по стопам отца и занимается прыжками в воду. И уже добивается серьезных успехов.
В мае 2026 года Иван Саутин стал победителем соревнований в Санкт-Петербурге в прыжках с метрового трамплина с отрывом в 13 баллов от ближайшего преследователя. А в конце июня 2026 года на юниорском чемпионате Европы в Будапеште Иван Саутин вместе с Матвеем Помошниковым завоевал золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский дуэт набрал 315,63 балла, опередив немецкую и украинскую пары.
Мэр Воронежа Сергей Петрин, поздравляя Дмитрия Саутина с 52-летием, отметил, что легендарный спортсмен своим примером вдохновляет новое поколение. И похоже, что пример отца действительно работает — Иван Саутин уже пишет свою страницу в истории прыжков в воду.
Дмитрий Саутин после завершения карьеры остался в Воронеже, воспитывает троих детей, работает тренером и является вице-президентом федерации, также он комментирует выступления российских прыгунов и продолжает вдохновлять молодежь своим примером.