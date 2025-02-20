Как научиться плавать: этот навык никогда не будет лишним

Почему бывает сложно научиться плавать?
Иногда у людей, которые хорошо плавают, и у тех, кто не может этого делать возникают споры. Вторые просто не могут удержаться на воде и говорят, что плавать — слишком трудно. Отчасти, это действительно так. Все дело в том, что эволюционно человек — не водоплавающее существо. Да, жизнь зародилась в мировом океане, но, простите, сколько же воды утекло с тех пор.
Кроме того, плавание — очень энергозатратный процесс. Вода гораздо более плотный элемент, чем воздух, и оказывает более сильное сопротивление. Именно поэтому от человека, решившего научиться плавать, требуется очень много сил. Не все на такое готовы.
Еще одна преграда носит исключительно психологический характер. Очень сложно нанести себе серьезную травму, начиная бегать. Совсем другое дело — плавание. Ошибка может стоить жизни, поэтому многие просто боятся и не могут полностью отдаться обучению.
К тому же самый главный момент заключается в том, когда именно начинать обучение. В детстве любой навык освоить сложнее, а чем старше становится человек, тем тяжелее ему открываться новому. И плавание здесь не будет исключением. Мы знаем, как научиться плавать взрослому человеку и тем, кто намного моложе. Все об этом в нашей статье.
Как быстро и легко научиться плавать с нуля: пошаговая инструкция
Сейчас мы пошагово обсудим все важные детали вашего будущего обучения плаванию. Мелочей в этом деле нет, помните — любая ошибка может иметь большие последствия.
1. Выбрать подходящее место
В теории вы можете прочитать в интернете кучу материалов, которые рассказывают вам, как научиться плавать самостоятельно и делать это на любой достаточно глубокой для этого водной. Но лучше не надо. Это очень опасно, и может иметь самые серьезные последствия. Поэтому выберете бассейн, где вам в случае чего окажут необходимую помощь. Какой именно длины плавательные дорожки вам будут доступны, зависит уже от инфраструктуры вашего города.
2. Подготовить инвентарь
Правила того, как научиться плавать ребенку или взрослому, во многом похожи. Если уж начинать, то делать это профессионально. Как минимум, вам понадобится купальник или же плавки, специальная шапочка, скрывающая волосы и улучшающая движение в воды. Необходимо иметь плавательные очки и доску для плавания (ведь сразу вы на воде держаться не научитесь. Для своего удобства можете пользоваться зажимом для носа и берушами.
3. Сделать разминку
База для любого занятия спортом. Разминка поможет вам разогреть мышцы и подготовить тело к нагрузкам. Без этого вы получите травму. В плавании большая нагрузка идет на плечи и спину — повреждение которых несет большие неудобства для вас в повседневной жизни.
4. Выполнить дыхательные упражнения
Дыхание — это то, с чем вам надо разобраться перед обучением. Дышать во время плавания нужно по правилам. Выдох нужно делать через нос, когда ваша голова находится в воде. А вдох осуществляется через рот, когда голова над водой. Если вы дышите строго над водой, ваша скорость падает.
Чтобы привыкнуть к дыханию, можно поделать специальные упражнения. Одно из них заключается в том, что вы на небольшой глубине садитесь так, чтобы голова оказалась под водой. Нужно на некоторое время задержать дыхание и встать. В дальнейшем можно добавлять выдохи. В этом случае вставать можно, когда запас воздуха в легких заканчивается.
Третье упражнение заключается в выдыхании под водой через нос и через рот. Его можно усложнить, начиная покачиваться под водой вверх и вниз, чтобы голова погружалась в воду. Выдыхать нужно дважды: когда голова не погружена в воду, и когда погружена.
5. Научитесь держаться на воде
Это еще не плавание в чистом виде, но важный подводящий элемент. Тут также есть специальные упражнения. Можно полностью погрузится в воду на мелководье достать ногами дно и оттолкнутся от него несколько раз. В горизонтальном положении держаться на воде могут помочь бортики или специальные доски.
Как освоить основные техники плавания
В плавании существует пять основных стилей: кроль, баттерфляй, брасс, плавание на спине и комплексное плавание. Мы расскажем вам о первых четырех, потому что последний сочетает в себе все остальное.
Кроль (вольный стиль)
Сначала разберемся, как научиться плавать кролем. Этот вид плавания считается самым скоростным. Технически вольный стиль выглядит так: руки делают мощные и плавные гребки, а ноги делают волнообразное движение вверх и вниз, как ножницы. Руки толкают воду назад и вперед. Большую часть времени лицо находится под водой. Такой способ передвижения по воде придумал американский пловец и четырехкратный олимпийский чемпион Чарльз Дениелс. Что же нужно сделать, чтобы научиться плавать кролем?
- Разберитесь в том, как именно должны двигаться руки и ноги. Самое главное в исполнении стиля — это техника исполнения, без нее вы будете тратить слишком много сил и никогда не разовьете нужную скорость.
- Повышайте выносливость. Это тоже определяющий момент для кроля. Хотя это правило работает для любой тренировки.
- Правильное дыхание. Вдох совершается ртом, а выдох — носом, тут по схеме, которую описали выше. При этом выдох должен быть длиннее вдоха в два или три раза.
- Руки во время гребли должны пройти несколько фаз. Сначала нужно сделать захват воды. Пловцу нужно зацепиться за воду, совершая движение кистью, запястьем, предплечьем и согнутым локтем вниз и назад. Угол, в котором согнута рука должен быть тупым. Далее конечность выгибается в угол 90 градусов. В этот момент локоть отводится назад, кисть идет вниз от груди к тазу. Далее гребок завершается за счет трицепса. Затем в максимально расслабленном состоянии рука поднимается над водой и входит обратно под острым углом.
- Не менее важно движение ног. За один гребок ноги должны успеть совершить несколько ударов по воде. Бедро должно двигаться назад, а колени слегка сгибаться. В противофазе колено нужно выпрямить полностью. Сами движения ногами должны быть волнообразными, будто имитируя движения хвоста рыбы.
- Туловище нужно располагать горизонтально. Оно должно быть почти полностью скрыто под водой. Для удержания баланса и облегчения перемещения нижнюю часть тела следует слегка опустить ниже по отношению к верхней.
- Голова при плавании кролем находится на одной линии со спиной, ногами и тазом. Сильные повороты головой при дыхании делать не нужно.
Чтобы убедиться во всех тонкостях стиля, посмотрите видео:
Брасс
Теперь перейдем к тому, как научиться плавать брассом. Он в отличие от кроля не требует серьезной физической формы от спортсмена. Но технически такой вид достаточно сложный. Движения рук и ног осуществляются синхронно и параллельно к плоскости воды.
- Руками нужно сделать гребок наружу, гребок внутрь и возврат. Сначала руки погружаются в воду ладонями наружу и перпендикулярно дну. Далее кисти нужно повернуть ладонями вниз и сделать гребок, выталкивая воду. Движение продолжается до уровня плеч. Возврат рук делается так: ладони нужно сомкнуть перед грудью, локти — по сторонам туловища. Разворачивая ладони вниз, нужно выбросить их вперед и вернуться в исходное положение.
- Одновременно нужно выполнить и движение ног. Здесь выполняются два движения: подтягивание и толчок. При подтягивании нужно сомкнуть колени, развести в стороны голени, ступни выставить наружу и тянуть к себе. При толчке ноги выпрямляются и совершают по воде в сторону направления ступней. После нужно расслабить ноги и сомкнуть их вместе.
- Не плавайте с поднятой головой. Это может привести к перенапряжению шеи и ее травме.
- Снова о дыхании: резкий вдох ртом осуществляется при подъеме головы, выдыхать — сразу после того, как голова погрузилась в воду, часть воздуха оставив в легких.
Посмотрите видео, где подробно рассказывают о технике плавания:
Баттерфляй
Одним из самых сложных способов плавания является баттерфляй. Он получил название «бабочка» из-за того, что руки пловца при исполнении напоминают крылья всем известного насекомого. И чтобы научиться «порхать как бабочка», вам придется запомнить несколько советов.
- Движения рук напоминают песочные часы. Руки расходятся в стороны, сужаются и сходятся под животом. Далее вы выполняете гребок.
- Вдох нужно совершать в моменте, когда руки дошли до живота. В отработке этого навыка может помочь простое упражнение — проплывайте с прижатыми руками 100−200 метров.
- Теперь о работе ног. Удар ноги по воде осуществляется с помощью работы корпуса. Далее движение переходит к пояснице, тазу, бедрам, коленям. Голени и голеностоп должны выполнить удар по воде. Это движение должно быть мощным и упругим.
- Во время гребка нужно сделать пронос рук над водой. При этом они должны одновременно вкладываться вперед, а не в стороны.
Если у вас остались вопросы, посмотрите обучающее видео:
На спине
Следующий «гайд» — как научиться плавать на спине. Для многих плавание на спине остается самым удобным способом передвижения в воде. И одним из самых популярных тоже. Интуитивно это намного более понятно, чем условный баттерфляй.
- Правильно держите голову. Ее не нужно поднимать вверх, наклонять вперед или прижимать подбородок к груди или шее.
- Руки должны выполнять вращательные движения, напоминающие мельницу.
- Теперь в целом о положении тела. Бедра должны оставаться на месте, а вот плечи нужно повернуть. Когда разворачивается корпус, таз остается на месте. Подбородок приподнимаем вверх, все для того, чтобы держать тело максимально высоко и прямо. Грудная клетка и втянутый живот во время плавания на спине находятся над водой.
- И снова отдельно выделим движения, на этот раз у ног. В гребке ногами участвуют и голеностоп, и колени, и бедра. Ноги должны быть прямыми, а движения вверх и вниз непрерывными и ритмичными.
- Считается, что дышать нужно так: вдох во время проноса левой руки над водой, а выдох — когда делаете такое движение правой рукой.
Посмотрите видео, чтобы убедиться, что плавание на спине несколько проще других способов:
Советы детям и взрослым, как научиться хорошо плавать
Начинать сложно в любом ответвлении спорта, поэтому мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут вам быстрее прогрессировать.
1. Обратитесь к тренеру
Не стоит пренебрегать базовым правилом начинающего спортсмена. Если вы тренируетесь в одиночку — скорее всего прогресс будет медленным. Это в лучшем случае. В худшем — вы просто можете серьезно навредить своему здоровью.
2. Постарайтесь расслабиться
Вы никогда в точности не поймете, как научиться правильно плавать, если будете напряжены, ведь во время плавания работать должны только необходимые мышцы. То есть ваше тело не должно быть напряжено целиком. А если не сможете расслабиться, то сил и энергии потратите намного больше, чем нужно и всегда будете совершать ошибки.
3. Ноги — действительно важная часть плавания
Мы не просто так в каждом виде плавания говорили о том, как должны работать ноги. Это примерно половина технических действий пловца. А новички часто начинают плавать, используя только руки. Так делать не надо!
4. Сначала — базовый стиль
Не спешите изучать баттерфляй или брасс. Проще всего новичку освоить кроль. Поэтому и начинайте с него. Движения кроля можно начинать отрабатывать на суше и только потом переходить на дорожку в бассейне.
5. Изучать что-то на «земле» — не самая плохая идея
Вообще совет не спешить нырять в воду является очень хорошим. Вы же помните, что у многих людей есть страх воды? Поэтому все элементы плавания можно начинать отрабатывать на суше, касается это не только кроля. Как только вы отработаете механику передвижений, вам сразу будет проще двигаться уже в самой воде.
6. Оценивайте верно свою подготовку
Вы должны четко понимать, на что способны. Не нужно сразу брать на себя много и ожидать, что поплывете «сходу». Чем плавнее будет ваша подготовка, тем увереннее вы будете двигаться к итоговой цели.
7. Не сдавайтесь
Вопрос: «Как научиться плавать быстро» никогда не будет правильным. Поэтому этот совет исходит из предыдущего. Время и упорство — главный союзник любого спортсмена. Вам и правда не удастся сходу копировать Майкла Фелпса. Но этого никто и не требует.
Чек-лист новичкам: как научиться плавать самостоятельно
А теперь проверим, не забыли ли вы что-нибудь важное.
- Хоть жизнь на земле зародилась в океане, плавать многим людям сложно. Человек к воде не приспособлен.
- Плавание требует сильной физической и технической подготовки. Поэтому тренироваться вам придется долго и упорно.
- Страх воды — это нормально. Но его нужно преодолевать.
- Для того, чтобы научиться плавать вам потребуется инвентарь: шапочка, очки, плавки или купальник. Так удобнее.
- Не задавайтесь вопросом, как научиться плавать в бассейне. Просто приходите туда и тренируйтесь под присмотром специалистов.
- Ваша святая обязанность — умение правильно дышать при передвижении.
- Всего видов плавания пять: кроль, баттерфляй, брасс, плавание на спине, комплексное плавание.
- Начните с самого простого — кроля. Как только вы поймете, что научиться плавать кролем не так и трудно, можете увеличивать свой скилл