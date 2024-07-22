Сэр Алекс Фергюсон стал владельцем самой дорогой лошади в мире

Завершивший тренерскую карьеру шотландец и группа его близких друзей выиграли торги за пятилетнего жеребца Regent's Stroll на аукционе Goffs в Донкастере 22 июля. Regent's Stroll в своей карьере ни разу не проигрывал на скачках.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым он стал самым титулованным тренером в истории английского футбола. Под его руководством манкунианцы 13 раз стали чемпионами Англии, пять раз выиграли Кубок и десять раз Суперкубок Англии, а также четыре раза победили в Кубке Английской лиги. Также Фергюсон дважды привел «Юнайтед» к победе в Лиге чемпионов.