18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Сэр Алекс Фергюсон стал владельцем самой дорогой лошади в мире

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» побил собственный рекорд.

Как сообщает The Mirror, 82-летний сэр Алекс Фергюсон побил собственный мировой рекорд, приобретя лошадь за 660 тысяч фунтов (около 780 тысяч евро).

Завершивший тренерскую карьеру шотландец и группа его близких друзей выиграли торги за пятилетнего жеребца Regent's Stroll на аукционе Goffs в Донкастере 22 июля. Regent's Stroll в своей карьере ни разу не проигрывал на скачках.

Предыдущий рекорд также принадлежал сэру Алексу, который приобрел лошадь по кличке Caldwell Potter за 633 000 фунтов в феврале 2024 года.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым он стал самым титулованным тренером в истории английского футбола. Под его руководством манкунианцы 13 раз стали чемпионами Англии, пять раз выиграли Кубок и десять раз Суперкубок Англии, а также четыре раза победили в Кубке Английской лиги. Также Фергюсон дважды привел «Юнайтед» к победе в Лиге чемпионов.

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