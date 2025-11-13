В Бельгии всадница умерла после удара лошади

Бельгийская всадница Джилл Моллен погибла в больнице в возрасте 22 лет, предположительно, после удара лошади на конюшне. Об этом сообщает VRT News.
Самого удара никто не видел. Девушку с тяжелой травмой головы нашли на пастбище рядом с животными без сознания и доставили в больницу, где провели экстренную операцию на голову. Однако это не помогло, Джилл Моллен впоследствии скончалась. Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен (Бельгия). По данным провоохранительных органов Бельгии, произошедшее рассматривается как несчастный случай.
Отмечается, что Моллен занималась верховой ездой на протяжении 11 лет и участвовала в местных соревнованиях.
Ранее, летом 2025 года, от подобной травмы скончалась австралийская наездница Пета Тейт в возрасте 43 лет.
1 июля 2025 года Пета находилась в тренировочном центре Крэнборн (Австралия). Позже с ней произошел несчастный случай: лошадь нанесла ей смертельный удар по голове. На место быстро прибыли медики и попытались реанимировать спортсменку, но спасти Пету не удалось.
Пета Тейт — одна из самых известных наездниц мира. Она начала заниматься скачками в 16 лет, получив лицензию жокея-любителя. С 1998-го по 2019 год она одержала 48 побед.