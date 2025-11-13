В Бельгии всадница умерла после удара лошади

Самого удара никто не видел. Девушку с тяжелой травмой головы нашли на пастбище рядом с животными без сознания и доставили в больницу, где провели экстренную операцию на голову. Однако это не помогло, Джилл Моллен впоследствии скончалась. Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен (Бельгия). По данным провоохранительных органов Бельгии, произошедшее рассматривается как несчастный случай.