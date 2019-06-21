Первый канал и «Одноклассники» в полном объеме покажут II Европейские игры

Источник: РИА "Новости"

Российская команда заявила 225 спортсменов, которые выступят во всех 19 видах спорта. Всего в рамках II Европейских игр пройдет более 130 прямых трансляций.



Смотреть трансляции можно будет в группе «Спорт на Первом» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

Эфиры II Европейских игр станут продолжением сотрудничества Одноклассников и Первого канала в области спортивных трансляций. Ранее ОК и Первый показывали Кубок Первого канала по хоккею, который собрал более 5 млн просмотров, товарищеские матчи сборной России, в частности матч с Аргентиной, в котором зрители могли наблюдать за игрой с разных камер и следить за индивидуальными действиями отдельных игроков.