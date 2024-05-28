Кот-скейтер установил новый мировой рекорд: видео

Бао Цзы попал в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря незаурядным навыкам катания на скейтборде. Он преодолел расстояние в десять метров всего за 12,85 секунды и таким образом установил рекорд.

Хозяин кота Ли Цзянтао — опытный дрессировщик домашних животных, раньше его учениками в основном были собаки. Ли не сразу распознал талант Бао Цзы. Все изменилось, когда кот сбежал из дома. Хозяин на протяжении недели искал питомца, думая, что уже не сможет найти его. Однако вскоре «маленький искатель приключений» вернулся сам. Именно тогда Ли понял, что Бао Цзы очень любопытный и обожает исследовать природу.

Обучение скейтбордингу заняло целый год, однако Бао Цзы, уже умеет выполнять и другие трюки. Например, прыгать через обручи, нажимать на дверные звонки, вести баскетбольный мяч и даже притворяться мертвым. А еще знает некоторые команды («сидеть», «дай лапу»).