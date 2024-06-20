Топ-10 трюков на самокате для начинающих

|Эйр (Air)
|прыжок на самокате
|Бэкфлип (Backflip)
|сальто назад
|Бэкфлип Тэйлвип (Backflip Tailwhip)
|сальто назад + вращение деки
|Барспин (Barspin)
|вращение руля на 360 градусов в полете
|Кан-Кан (Can-Can)
|самокат в воздухе, райдер убирает две ноги с деки и подбрасывает самокат вверх, руками ловит деку и ставит обратно ноги
|Капрон-флип (Capron Flip)
|прокрутка деки одной рукой в воздухе, одновременно вращая самокат другую сторону
|Дек Граб 900 (Deck Grab 900)
|на большой скорости в полете подхватить деку рукой, приземлиться в привычную стойку
|Дизастер (Disaster)
|разворот на 180 градусов с помощью квотера и с приземлением на копинг
|Фэйк (Fakie)
|движение на самокате спиной вперед
|Фаст Плант (Fastplant Frontflip)
|сальто вперед с помощью толчка одной ногой от земли
|Фут Плант (Footplant)
|сильный прыжок с помощью квотерпайпа, однанога располагается на коупинге, а вторая — на деке
|Фронт Скутер Флип (Front Scooter Flip)
|в полете закручиваем конструкцию в одну сторону, а руль — в другую
|Фронтфлип (Frontflip)
|сальто вперед
|Фанки Флип (Funky Flip)
|в воздухе выполнить смену рук на руле и закрутить самокат над головой
|Хилвип Ревайнд (Heel Whip Rewind)
|закрутить деку в воздухе в одну сторону, остановить ногой и толкнуть в другую
|Инверт (Invert)
|в прыжке согнуть ноги и увести самокат в сторону
|Инвард Бри-Флип (Inward Bri Flip)
|вращение самоката в сторону противоположную движению
|Японский хват (Japan Grab)
|схватить деку рукой и увести самокат за себя
|Ноу Футер (No Footer)
|убрать ноги с деки во время прыжка
|Ноу Хэндер (No Hander)
|во время прыжка не держаться за руль руками
|Назинг (Nothing)
|в воздухе убрать руки и ноги с самоката
|Ван футер (One Footer)
|убрать одну ногу с деки и отвести назад или в сторону
|Ван Хэндер (One Hander)
|убрать одну руку с руля в воздухе
|Оппозит Барспин (Opposite Barspin)
|вращение деки вокруг оси руля
|Квад Вип (Quad Whip)
|в воздухе сделать четыре оборота деки вокруг оси руля
|Квад Барспин (Quad Barspin)
|прокрутить руль четыре раза на 360 градусов
|Ротор Вип (Rotor Whip)
|вращение деки вокруг рулевой оси, нужно сделать один полный оборот в каждом радиусе
|Спайн Трансфер (Spine Transfer)
|на высокой скорости прыгнуть через компинг
|Супер Вилли (Super Willy)
|на скорости упереться руками в руль и вытолкнуть тело ногами
|Супермен (Superman)
|в прыжке убрать ноги с деки и вытянуть руки перед собой
|Тэйбл Топ или Баттеркап (Table Top, Buttercup)
|толкнуть самокат в прыжке, чтобы он завалился под углом 90 градусов
|Тэйлвип (Tailwhip)
|вращение деки вокруг оси
|Тобоган (Toboggan)
|как Дек Граб, только повернув руль в сторону и его от оси вниз
|Трансфер (Transfer)
|перелет через что-либо
|Трипл Бэкфлип (Triple Backflip)
|тройное сальто назад
|Тракдрайвер (Truck Driver)
|вращение в воздухе с оборотом на 360 градусов и поворотом деки вокруг руля
|Так Ноу Хэндер (Tuck No Hander)
|прыжок с рампы без рук
|Терндаун (Turndown)
|толчок деки в прыжке в любую из сторон
|Амбрелла (Umbrella)
|подъем самоката в воздух и разворот деки на 90 градусов в любую сторону
|Воллрайд (Wallride)
|езда на двух колесах по стене
|Вип Ревайнд (Whip Rewind)
|закручивание деки в одну сторону с переводом в другую
|Икс-райд (X-Ride)
|развернуть руль на 180 градусов не меняя хват, езда в таком положении
|Икс-ап (X-Up)
|езда с развернутым на 180 градусов рулем без смены положения рук