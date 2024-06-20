Топ-10 трюков на самокате для начинающих

Самокат в последние годы стал очень популярен среди молодежи. Все больше детей и подростков можно увидеть на специальных площадках, где они катаются на самокатах и делают трюки. Разберемся, чем трюковый самокат отличается от обычного, дадим советы новичкам и узнаем, какие трюки получится сделать у начинающих райдеров.

Чем отличается трюковый самокат от обычного

Итак, в чем же отличия трюкового самоката от обычного, на котором можно доехать до школы или игровой площадки. Трюковый самокат предназначен именно для выполнения трюков. У него отсутствует складной механизм и не регулируется руль, так как предполагается, что этот самокат должен выдержать большие нагрузки.

Также у трюковых самокатов маленькие колеса. Они помогают райдерам быть маневренными, облегчают вес спортивного снаряда и долго не изнашиваются. Для колес используют качественные подшипники, они крепкие и помогают развивать большую скорость. У трюкового самоката более прочная дека, та поверхность, на которую ставят ноги.

С учетом всех отличий трюкового самоката от обычного понятно, что на обычном самокате не получиться выполнить даже простые элементы. Он менее прочный и маневренный.

Как правильно делать трюки на самокате: обучение с нуля

Рассмотрим базовые правила и трюки на самокате, которые сможет выполнить новичок, первый раз пришедший на площадку.

Советы новичкам

Не забывай про экипировку. Защищай самые уязвимые места. Надевай на голову шлем, на руки налокотники и перчатки, а на ноги наколенники;

Научись кататься на самокате по прямой и подбери удобную стойку, определись, какая нога стоит впереди, а какая — сзади;

Научись тормозить. Чтобы замедлить движение, ставь толчковую ногу на землю или плавно нажимай на ножной тормоз;

После того, как получилось прокатиться по прямой и затормозить, далее учись маневрировать. Выполняй поворот, поворачивая руль и помогая толчковой ногой. Пробуй объехать различные мелкие препятствия.

Стойки

Регуляр — стойка при которой левая нога находится впереди;

Гуфи — при такой стойке правая нога располагается впереди;

Монго фут— в такой стойке райдер толкается впереди стоящей ногой, а не той, что располагается сзади.

Спортсмен выполняет трюк на самокате | Источник: РИА "Новости"

Топ-10 легких трюков на самокате с пошаговой инструкцией

После того, как райдер научился кататься, маневрировать и освоил навыки торможения, пора отправиться на специальную скейт-площадку, где не будет пешеходов и машин. Разберем десять легких трюков, которые сможет сделать начинающий спортсмен.

Ноуз пивот (Nose Pivot)

Поворот деки на 180 или 360 градусов без подпрыгивания.

во время движения поставь ноги в сторону в одном направлении;

перенеси вес тела вперед;

когда заднее колесо начинает отрываться от земли, сделай быстрый поворот деки.

180 Хоп (180 Hop)

Прыжок в сочетании с поворотом самоката.

этот трюк получится сделать, когда освоил хоп и ноуз пивот;

двигаясь медленно, сделай хоп;

в воздухе пробуй повернуть деку на 180 градусов. Чтобы получилось, посмотри себе за плечо, ноги пойдут за телом;

когда приземляешься, сгибай колени, амортизируй.

Ноу хэндер (No Hander)

При исполнении трюка не держишься за руль.

делай вместе с прыжком;

стой близко к рулю, в полете зажми руль самоката ногами;

придерживай руль одной рукой, когда освоишься пробуй без рук;

когда приземляешься, возвращай руки на руль.

Ноу футер (No Footer)

Задача убрать ноги с деки во время прыжка.

пробуй находиться в воздухе подольше, для этого оттолкнись от рампы или сильно оттолкнись от земли;

во время прыжка пробуй оторвать ноги от деки.

Барспин (Barspin)

Чтобы сделать трюк, нужно повернуть руль на 360 градусов.

начни делать трюк с опоры на бордюр;

поставь переднее колесо на возвышенность;

поворачивай руль той рукой, которой пишешь;

сначала делай поворот на 180 градусов, потом прибавляй еще 180;

пробуй сделать поворот руля в прыжке, находись в воздухе побольше.

Тэйлвип (Tailwhip)

Вращение деки вокруг оси.

подпрыгни высоко и ударь деку носком ноги, которая стоит сзади;

вращай руль с помощью рук;

когда вращение завершается, поставь ногу на деку;

приземляйся плавно, пружинь ногами.

Спортсмен выполняет трюк на самокате | Источник: РИА "Новости"

Список всех трюков на самокате

Эйр (Air) прыжок на самокате Бэкфлип (Backflip) сальто назад Бэкфлип Тэйлвип (Backflip Tailwhip) сальто назад + вращение деки Барспин (Barspin) вращение руля на 360 градусов в полете Кан-Кан (Can-Can) самокат в воздухе, райдер убирает две ноги с деки и подбрасывает самокат вверх, руками ловит деку и ставит обратно ноги Капрон-флип (Capron Flip) прокрутка деки одной рукой в воздухе, одновременно вращая самокат другую сторону Дек Граб 900 (Deck Grab 900) на большой скорости в полете подхватить деку рукой, приземлиться в привычную стойку Дизастер (Disaster) разворот на 180 градусов с помощью квотера и с приземлением на копинг Фэйк (Fakie) движение на самокате спиной вперед Фаст Плант (Fastplant Frontflip) сальто вперед с помощью толчка одной ногой от земли Фут Плант (Footplant) сильный прыжок с помощью квотерпайпа, однанога располагается на коупинге, а вторая — на деке Фронт Скутер Флип (Front Scooter Flip) в полете закручиваем конструкцию в одну сторону, а руль — в другую Фронтфлип (Frontflip) сальто вперед Фанки Флип (Funky Flip) в воздухе выполнить смену рук на руле и закрутить самокат над головой Хилвип Ревайнд (Heel Whip Rewind) закрутить деку в воздухе в одну сторону, остановить ногой и толкнуть в другую Инверт (Invert) в прыжке согнуть ноги и увести самокат в сторону Инвард Бри-Флип (Inward Bri Flip) вращение самоката в сторону противоположную движению Японский хват (Japan Grab) схватить деку рукой и увести самокат за себя Ноу Футер (No Footer) убрать ноги с деки во время прыжка Ноу Хэндер (No Hander) во время прыжка не держаться за руль руками Назинг (Nothing) в воздухе убрать руки и ноги с самоката Ван футер (One Footer) убрать одну ногу с деки и отвести назад или в сторону Ван Хэндер (One Hander) убрать одну руку с руля в воздухе Оппозит Барспин (Opposite Barspin) вращение деки вокруг оси руля Квад Вип (Quad Whip) в воздухе сделать четыре оборота деки вокруг оси руля Квад Барспин (Quad Barspin) прокрутить руль четыре раза на 360 градусов Ротор Вип (Rotor Whip) вращение деки вокруг рулевой оси, нужно сделать один полный оборот в каждом радиусе Спайн Трансфер (Spine Transfer) на высокой скорости прыгнуть через компинг Супер Вилли (Super Willy) на скорости упереться руками в руль и вытолкнуть тело ногами Супермен (Superman) в прыжке убрать ноги с деки и вытянуть руки перед собой Тэйбл Топ или Баттеркап (Table Top, Buttercup) толкнуть самокат в прыжке, чтобы он завалился под углом 90 градусов Тэйлвип (Tailwhip) вращение деки вокруг оси Тобоган (Toboggan) как Дек Граб, только повернув руль в сторону и его от оси вниз Трансфер (Transfer) перелет через что-либо Трипл Бэкфлип (Triple Backflip) тройное сальто назад Тракдрайвер (Truck Driver) вращение в воздухе с оборотом на 360 градусов и поворотом деки вокруг руля Так Ноу Хэндер (Tuck No Hander) прыжок с рампы без рук Терндаун (Turndown) толчок деки в прыжке в любую из сторон Амбрелла (Umbrella) подъем самоката в воздух и разворот деки на 90 градусов в любую сторону Воллрайд (Wallride) езда на двух колесах по стене Вип Ревайнд (Whip Rewind) закручивание деки в одну сторону с переводом в другую Икс-райд (X-Ride) развернуть руль на 180 градусов не меняя хват, езда в таком положении Икс-ап (X-Up) езда с развернутым на 180 градусов рулем без смены положения рук

Где можно и нельзя делать трюки на самокате

Чтобы научиться делать трюки на трюковом самокате лучше тренироваться в специальных скейт-парках. В городах строят как крытые, так и уличные площадки с рампами из различных материалов. Они подходят для катания на скейте, самокате и ВМХ. Под открытым небом тренироваться получится только в теплое время года, а также когда сухо. После дождя поверхности для катания скользкие, и есть риск получить травму на ровном месте.

В закрытых скейт-парках меньше воздействия природных факторов (дождь, ветер, высокая температура). Проводить тренировки на таких площадках удобнее всего. В таких парках много фигур разной степени сложности. Не отвлекаясь можно изучать трюки, а еще в крытых скейт-парках есть квалифицированные тренеры, которые всегда помогут освоить какой-либо элемент.

Стритовое катание — самый травмоопасный вид. Улицы города не рассчитаны для того, чтобы выполнять на них трюки. Но часто это не останавливает райдеров, потому что на улице можно получить большой заряд адреналина. Трюки на самокатах спортсмены делают на лестницах, перилах и других городских постройках. Падая, райдеры приземляются на асфальт, из-за чего возрастает риск получить травму.

На трюковом самокате нельзя кататься по песку, гравию и лужам. Также кататься лучше в светлое время суток.

Как выбрать трюковый самокат

Трюковый самокат отличается от обычного. Выбирать его нужно исходя из стиля катания и антропометрических данных райдера. Обратить внимание нужно на следующее:

начинающему райдеру нужно обратить внимание на вес, чем легче самокат, тем лучше он будет более маневренным;

диаметр колес также важен, начинающим следует выбрать самокат с колесами 100 — 110 мм, чтобы не развивать большую скорость;

высоту и ширину руля нужно подбирать, исходя из роста райдера и стиля катания, норма положения руля — район талии или чуть ниже;

длина и ширина деки зависит от размера ноги райдера, чем он больше, тем дека длиннее и шире.

Вопросы и ответы

Отвечаем на главные вопросы, которые могут волновать любителей трюковых самокатов.

Спортсмен выполняет трюк на самокате | Источник: РИА "Новости"

Какие трюки на самокате самые сложные?

Перечислим несколько таких трюков: Superman, Backflip, Frontflip, Whip Rewind, Double Backflip.

Можно ли на трюковом самокате ездить в дождь?

Нет. Поверхности, по которым едет райдер, скользкие после дождя, возникает повышенный риск получить травму. Также уменьшается срок службы некоторых элементов самоката.

Как правильно ухаживать за трюковым самокатом?

Перед каждым катанием нужно проверять все болты, они должны быть затянуты. Обращайте внимание на состояние колес, если они повреждены, менять требуется сразу. Подшипники необходимо продувать и смазывать. Можно обращаться за уходом в специальные сервисные центры.