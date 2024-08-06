11-летняя скейтбордистка из Китая дебютировала на Играх в Париже

На Олимпийских играх 2024 года в Париже 6 августа дебютировала 11-летняя скейтбордистка.
Выступающая в дисциплине «парк» Чжэн Хаохао не смогла пройти квалификацию, набрав 63,19 балла.
«Я не нервничаю и не переживаю из-за соревнований, мне просто нравится развлекаться на своем скейтборде», — призналась юная спортсменка.
Юная скейтбордистка на 40 лет младше самого возрастного олимпийского скейтбордиста на Играх в Париже — 51-летнего британца Энди Макдональда.
Спортсмены из Китая завоевали в Париже 22 золотые, 19 серебряных и 14 бронзовых наград. В неофициальном командном зачете они опережают США (21−30−28). На третьем месте хозяева Олимпиады французы (13−16−19).
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.