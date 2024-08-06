Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летняя скейтбордистка из Китая дебютировала на Играх в Париже

Чжэн Хаохао стала самой молодой в истории представительницей Китая на Олимпиаде.

Источник: Reuters

На Олимпийских играх 2024 года в Париже 6 августа дебютировала 11-летняя скейтбордистка.

Выступающая в дисциплине «парк» Чжэн Хаохао не смогла пройти квалификацию, набрав 63,19 балла.

«Я не нервничаю и не переживаю из-за соревнований, мне просто нравится развлекаться на своем скейтборде», — призналась юная спортсменка.

Юная скейтбордистка на 40 лет младше самого возрастного олимпийского скейтбордиста на Играх в Париже — 51-летнего британца Энди Макдональда.

Спортсмены из Китая завоевали в Париже 22 золотые, 19 серебряных и 14 бронзовых наград. В неофициальном командном зачете они опережают США (21−30−28). На третьем месте хозяева Олимпиады французы (13−16−19).

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.