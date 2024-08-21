Топ-10 трюков на BMX разной сложности: научитесь быть на высоте

Велосипедный спорт — это намного больше, чем просто езда по городу или велотреку. Есть и экстремальные дисциплины, к которым относится трюковый BMX. В этой статье мы подробно разберем основы популярного у молодежи спорта, расскажем о том, как делать трюки на BMX и сделаем все, чтобы уберечь читателя от базовых ошибок в обучении.
Что такое BMX, и о каких трюках речь
BMX — это одно из направлений велоспорта, зародившееся в США, если точнее, в Калифорнии. Аббревиатура пошла от английского словосочетания Bicycle Motocross, последняя буква отсылает на то, что вид спорта экстремальный. Здесь спортсмены используют специальный велосипед, который лучше всего приспособлен для выполнения трюков.
Райдеры выполняют прыжки, вращения и фигуры в воздухе разной сложности. Принципы исполнения трюков схожи с скейтбордингом, стантрайдингом (выполнение трюков на мотоцикле), и экстремальной ездой на самокатах. Ключевое отличие — возможности и тип транспорта. Ответить на вопрос, где делают трюки на BMX очень просто. Зачастую спортсмены пользуются скейт-парками наравне с другими любителями острых ощущений. Или тренируются на лестницах, перилах и природных неровностях. Более того, сегодня вид спорта настолько популярен, что даже имеется его игрушечная версия — люди, которые не хотят изворачиваться на байке, делают трюки на фингер BMX.
Чем BMX отличается от обычного велосипеда
В такой дисциплине, как BMX используется специальный велосипед. Именно на нем желающим надо делать трюки. На BMX байке это просто удобнее. Он имеет свои особенности:
- Размер. BMX меньше стандартного велосипеда. Визуально транспорт похож на детский, но все продумано таким образом, чтобы спортсмен мог удерживать транспорт во время исполнения фигур и управлять им.
- Диаметр колес, соответственно, также меньше. Существуют BMX с колесами от 16 до 24 дюймов.
- Такой велосипед имеет более жесткую раму и вилку. Трюки на велосипеде BMX могут сильно сократить срок службы транспорта, поэтому такие усиления необходимы.
- Скорости. Вы привыкли к тому, что у велосипеда может быть 21 скорость или 18? Забудьте, это история повседневного транспорта. BMX имеет всего одну звездочку. Как ваш старенький «Аист».
- Сиденье у BMX расположено очень близко к раме. Все потому, что сидеть на этом велосипеде, в общем-то, и не нужно. Зато необходимо пространство водителю, чтобы в прыжке ничего не мешало.
- «Пеги». Колеса BMX имеют специальные втулки, которые крепятся по сторонам. Они нужны для выполнения трюков, в основном, скольжений.
- Тормоза у такого велосипеда могут быть оборудованы системой гидроротора, которая не ограничивает тросиками движение руля. Либо тормоза не ставятся вовсе.
Техника безопасности при исполнении трюков на BMX
Безопасность — ключевой аспект в обучении трюкам. Особенно, когда речь идёт о таких экстремальных дисциплинах. Вот правила, о которых не стоит забывать:
- Неважно, новичок вы или нет — всегда используйте защиту: шлем, налокотники, наколенники. Даже если вы хорошо обучаетесь, падать все равно придется, такой уж вид спорта.
- Проверяйте свой BMX. Целостность транспорта является ключевым моментом, который спасет вас от возможных травм. Все детали велосипеда должны быть подкручены и подтянуты, колеса — накачаны, цепь — смазана. Если вы видите поломку, то не выходите делать трюки, пока не устраните ее.
- Правильно выбирайте скорость езды перед тем, как выполнить трюк. Ведь если вы разгонитесь слишком быстро, то рискуете упасть. А если медленно — вам может не хватить инерции для трюка.
- Прежде чем выполнять какой-то новый трюк, убедитесь, что вы к нему готовы. Лишний риск здесь совсем не нужен.
- Не тренируйтесь в одиночестве. Риск травмы и иногда очень серьезный имеется при любом уровне подготовки. Рядом с вами всегда должен быть специалист или товарищ, который в случае чего сможет оказать первую помощь.
Топ-5 легких трюков на BMX для новичков
Нельзя так просто взять и начать обучение трюкам на BMX c условной «мертвой петли». Зато в арсенале спортсменов имеются базовые элементы, которым можно научиться за день или два. Ниже — самые интересные трюки на BMX для новичков.
1. Прыжок
В первоисточнике — элемент «Bunny Hop». Обычный прыжок на BMX. Самый первый трюк, который обычно разучивают спортсмены.
Техника выполнения
Как научиться этому трюку на BMX для новичков? Сначала нужно разогнаться, занимая позицию в положении стоя. Затем, отклонившись назад райдер должен потянуть на себя руль. Дальше нужно потянуть на себя руль, не используя педали после чего продвинуть руль от себя и сделать прыжок. Ноги при этом должны быть подтянуты к телу.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Самая распространенная ошибка — попытка резко поджать под себя руки и ноги вместо прыжка. Кроме того, начинающие спортсмены пытаются попеременно поднять переднее и заднее колесо, чего делать точно не нужно. Практикуйтесь, и у вас все получиться. А вот видеоинструкция выполнения первого трюка:
2. Мануал
Так называется трюк, во время которого велосипед едет вперед на заднем колесе. Немного сложнее прыжка, но тоже относится к базовым элементам.
Техника выполнения
На средней скорости спортсмену нужно дернуть руль в свою сторону, так, чтобы колесо переднее колесо оторвалось от земли. Дальше — как можно дольше удерживаться в таком положении.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Важно удерживать баланс на байке с помощью коленей. Равновесие — залог успеха. Одна из частых ошибок — высокая скорость и нежелание тормозить в случаях, когда равновесие теряется.
Посмотрите видео, чтобы избежать ошибок в выполнении трюка:
3. Управление без рук
Относительно легкий трюк на BMX велосипеде. Его можно выполнять как на высокой скорости, так и на средней.
Техника выполнения
Необходимо набрать подходящую для вас скорость. После этого отпустить руль и стараться держать равновесие. Все. Начинать можно, держа руки наготове рядом с рулем или даже придерживать байк одной рукой. Постепенно можно отдалять их и увеличивать скорость.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Не имея навыков люди могут сразу начать ехать с высокой скоростью, что неизбежно приводит к падению как с байка, так и к падению интереса к BMX. Слишком рано человек может поверить в себя и отдалить руки далеко от руля, из-за чего также можно упасть. Важно делать упражнение постепенно.
Как выглядит езда без рук, наглядно показано в этом видео:
4. 180 градусов
Еще один трюк на BMX для начинающих. 18 градусов также относится к базовым. Цель спортсмена — сделать поворот в 180 градусов.
Техника выполнения
Чтобы успешно выполнить трюк нужно набрать подходящую скорость, резко повернуть руль в одну сторону, затем оттолкнуться от земли и повернуть руль в противоположную сторону.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Как и везде, здесь не нужно разгоняться слишком сильно. Ваша задача не упасть, а постепенно наращивать свои навыки.
Как правильно делать трюк, показано в видео:
5. Дроп
Этот трюк — прыжок вниз с какой-нибудь высоты. Также хорошо подходит для начинающих.
Техника выполнения
Чтобы правильно выполнить дроп байкеру нужно удерживать свой транспорт перпендикулярно земле. Перед дропом нужно отклониться назад. Оказавшись в воздухе, спортсмен должен удержать байк таким образом, чтобы приземлиться сразу на оба колеса. Как кошка на четыре лапы. При приземлении важно амортизировать удар, согнув ноги и руки в локтях и коленях.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Основную нагрузку во время прыжка должны принимать на себя ноги. Часто райдеры пренебрегают этим правилом, из-за чего травмируются. Ни в коем случае нельзя заваливаться на заднее или переднее колесо! Это может привести к падению. Скорость и высота изначально должны быть минимальными. Не нужно прыгать сразу с метровой высоты.
Если у вас остались вопросы, как выполнить трюк — посмотрите видео:
Это были базовые трюки на BMX, а теперь перейдем к сложным.
Топ-5 сложных трюков на BMX для опытных
Если вы уже освоили байк на базовом уровне, вам можно учиться сложным элементам. Сложные трюки на BMX потребуют от вас хорошей подготовки и концентрации.
1. Барспин
Этот трюк — более сложная версия поворота на 180 градусов. Цель спортсмена в этом случае выполнить на байке вращение в 360 градусов.
Техника выполнения
Райдеру для выполнения трюка нужно набрать скорость, после чего оттолкнуться от земли, резко повернуть руль на 180 градусов, сделать переворот и еще один раз повернуть руль на 180 градусов.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Основой этого трюка является бани хоп, поэтому одна из ошибок, которые часто встречаются — переход к барспину до того, как полностью освоен первый трюк. Также рано сразу пробовать делать трюк на скорости, сначала нужно отработать его на месте, просто вращая руль. Еще одна ошибка — неумение фиксировать седло.
Как делать барспин правильно, показано в видео ниже:
2. Вилли
Так называется трюк, во время которого велосипед едет вперед на заднем колесе. Он похож на мануал, отличие в том, что здесь райдер крутит педали, что усложняет маневр.
Техника выполнения
Для выполнения трюка нужно набрать определенную скорость, после чего резко затормозить. В момент торможения райдер должен перенести вес тела на заднее колесо, верхнее при этом поднимается. Дальше остается ехать, удерживая равновесие.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Одна из ошибок сильный рывок руля на себя во время выполнения трюка. В идеале переднее колесо поднимается само из-за переноса центра тяжести. Сильный рывок может привести к падению. Еще одна распространенная ошибка — слишком высокая скорость, которая усложняет подъем.
В этом видео подробно рассказывают, как избежать всех ошибок, выполняя трюк.
3. Бархоп
Этот трюк отлично подойдет тем, кто прошел стадию базовых уроков. Райдер переносит ноги через руль во время движения.
Техника выполнения
Во время движения спортсмену нужно встать на педали крепко держась за руль. Упор на руки и ноги позволяет перенести вес тела на руль. В движении необходимо подтянуть колени и сесть на руль, после чего-либо спрыгнуть, либо вернуться на исходное положение.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Для баланса спортсмену нужно крепко держать руль руками, чтобы не упасть. Нельзя пренебрегать этим правилом. Кроме того, излишняя скорость тут, как и в большинстве случаев опасна для здоровья. Посмотрите, как правильно выполнить упражнение:
4. Эндо
Если вас попросят назвать крутой трюк на BMX — смело называйте эндо. Так называется элемент, во время которого спортсмен двигается на переднем колесе и одновременно крутит педали.
Техника выполнения
Для выполнения нужен разгон. После достижения нужной скорости райдер резко тормозит, из-за чего по инерции заднее колесо поднимается вверх. После этого нужно удерживать равновесие, держа байк на переднем колесе.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Это очень травмоопасный трюк. Делать его могут только истинные профессионалы, которые не один месяц тренировали свое мастерство. Но даже они не застрахованы от ошибок в виде потери равновесия и излишней торопливости в момент исполнения. Подходить к этому трюку нужно только с холодной головой.
Посмотрите внимательно, как выглядит правильно выполненный эндо.
5. Фронтфлип
И вот, наконец, самый сложный трюк на BMX. Фронтфлип — сальто через голову вперёд, сидя на байке. Даже представлять страшно, а выполнить могут только профи.
Техника выполнения
На быстрой скорости спортсмен выезжает на площадку. Во время выполнения прыжка отклоняется назад, группируется, прижимает тело к рулю. Дальше нужно совершить сальто и приземлиться.
Частые ошибки при выполнении упражнения
Кроме очевидных ошибок в виде высокой скорости и потери равновесия здесь не нужно забывать о том, что голова во время прыжка ни в коем случае не должна выходить за руль. Приземляться на землю после трюка нужно в положении сидя. И самая главная ошибка в этом случае — забыть надеть защиту. Здесь она нужна больше, чем где-либо еще.
Посмотрите, как делается фронтфлип, чтобы снять все вопросы:
Советы начинающим: как научиться выполнять разные трюки на BMX
Вот парочка советов, как делать трюки на BMX. Они помогут вам лучше ориентироваться в своих тренировках и прогрессе.
1. Практика
Для выполнения каждого даже самого простого трюка требуется время. Оттачивайте каждое упражнение без спешки, повторяя раз за разом все лучше и лучше. Чем больше вы тренируетесь — тем больше у вас получается.
2. Не переусердствуйте
Не удивляйтесь, противоречия тут нет. Тренироваться — очень важно. Но нельзя забывать об отдыхе. Если чувствуете, что устали, вам лучше отдохнуть, так и силы на тренировку останутся и травм будет поменьше.
3. Пользуйтесь проверенным транспортом
Вам ни к чему велосипед, в котором вы не уверены. Не нужно брать у друга подержанный BMX, в котором вы не уверены. Лучше приобретайте себе собственный транспорт, проверьте его в магазине, чтобы точно знать, что он выдержит необходимую нагрузку.
4. Не отказывайтесь от помощи профессионалов
Если в вашем окружении есть опытные спортсмены, тренируйтесь с ними или спрашивайте их совета. Если нет, смотрите обучающие видео и перенимайте полезный опыт.
Что нужно запомнить о выполнении трюков на BMX
Теперь вы знаете основные элементы дисциплины. Исполнять трюки на BMX, действительно, непросто. Но точно очень эффектно. Поэтому, если решили заняться этим видом спорта, запомните основное:
- BMX зародился в Калифорнии, вид спорта схож со скейтбордингом, катанием на самокатах и выполнением трюков на стандартном велосипеде или мотоцикле.
- BMX компактнее, чем стандартный велосипед. Это нужно для удобства выполнения трюков.
- Вид спорта травмоопасный. Поэтому всегда проверяйте целостность своего байка, используйте всю необходимую защиту: шлем, наколенники, налокотники.
- Теперь вы знаете, как называются трюки на BMX. Легкие трюки — прыжок, дроп, 180 градусов, мануал, движение без рук. Сложные: барспин, вилли, бархоп, эндо, фронтфлип.
- Начинайте с простых трюков, отрабатывайте их до автоматизма и только потом переходите к более сложному.
- Самое главное — умейте держать равновесие. Без этого не выполнить почти ни один трюк.
- Ничего не получается сразу. Тренируйтесь без спешки, и тогда разучите все трюки, какие хотите.
- Пользуйтесь помощью тренеров или товарищей.