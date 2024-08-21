Топ-10 трюков на BMX разной сложности: научитесь быть на высоте

Райдеры выполняют прыжки, вращения и фигуры в воздухе разной сложности. Принципы исполнения трюков схожи с скейтбордингом, стантрайдингом (выполнение трюков на мотоцикле), и экстремальной ездой на самокатах. Ключевое отличие — возможности и тип транспорта. Ответить на вопрос, где делают трюки на BMX очень просто. Зачастую спортсмены пользуются скейт-парками наравне с другими любителями острых ощущений. Или тренируются на лестницах, перилах и природных неровностях. Более того, сегодня вид спорта настолько популярен, что даже имеется его игрушечная версия — люди, которые не хотят изворачиваться на байке, делают трюки на фингер BMX.