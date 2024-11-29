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Парашютисты из РФ первыми в мире совершили прыжок из стратосферы

Три пары российских парашютистов впервые в мире покинули воздушное судно из стратосферы. Об сообщает пресс-служба «Ростеха».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Десантирование с высоты 10 120 метров было организовано с помощью новейших парашютных систем «Тандем-400». Раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета на высоте 10 000 метров. Парашютисты провели в воздухе около 30 минут, после чего всей группой приземлились в установленный квадрат.

«Прыжки с высоты 10 км имеют серьезную практическую значимость. Во-первых, такое десантирование позволяет преодолеть максимально большое расстояние. Если нам необходимо, допустим, доставить специалистов на расстояние порядка 20−30 км, то с высоты 4 км и ниже сделать это практически невозможно. Во-вторых, высотное десантирование обеспечивает малозаметность, в том числе для средств противовоздушной обороны. С “Тандемом-400” все эти задачи можно решить», — рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Прыжок совершили парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны России Андрей Топорков и Андрей Морозов, Максим Ситайло и Юрий Колосков, а также Юрий Миронов, который прыгал вместе с ведущим программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» Алексеем Егоровым. Их прыжок был зафиксирован в Книге рекордов России.

Напомним, что рекорд высоты для одиночных прыжков установлен в 2012 году австрийцем Феликсом Баумгартнером (38,9 км).