Парашютисты из РФ первыми в мире совершили прыжок из стратосферы

«Прыжки с высоты 10 км имеют серьезную практическую значимость. Во-первых, такое десантирование позволяет преодолеть максимально большое расстояние. Если нам необходимо, допустим, доставить специалистов на расстояние порядка 20−30 км, то с высоты 4 км и ниже сделать это практически невозможно. Во-вторых, высотное десантирование обеспечивает малозаметность, в том числе для средств противовоздушной обороны. С “Тандемом-400” все эти задачи можно решить», — рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.