Гора из «Игры престолов» побил рекорд в становой тяге: видео

На турнире в Германии исландец сумел поднять 505 кг в экипировке. Хафтор Бьернссон использовал специальные ремни и костюм, разрешенные правилами.
Ранее официальный рекорд принадлежал Эдди Холлу (500 кг), а Бьернссон владел неофициальным, поскольку поднял 501 кг во время пандемии COVID-19 в собственном зале.
«Мировой рекорд. Люблю своих фанатов. Хейтеры, вы тоже помогли мне добиться этого результата. Продолжайте следить за событиями», — написал Бьернссон.
За пределами пауэрлифтинга Хафтор Бьернссон известен как исполнитель роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов». Исландец также снимался в фильмах «Кикбоксер возвращается», «Варяг», «Долгожданный рассвет».
Бьернссону 36 лет. Он многократный чемпион и призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты».